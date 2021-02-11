شكرا لقرائتكم خبر عن الخراج الدماغى.. أعراضه وأسبابه والمضاعفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الخراج الدماغي هو صديد يتطور استجابةً للعدوى، ويحدث الخراج عندما تتراكم كمية هائلة من السوائل في أي جزء من الدماغ، والخراج الدماغي وفقا لتقرير موقع " onlymyhealth" هو حالة خطيرة تهدد الحياة وتتسبب في تورم الدماغ (بسبب الإصابة أو الالتهاب)، وعادةً ما يتم علاج خراج الدماغ باستخدام مزيج من الأدوية - إما مضادات الفطريات أو المضادات الحيوية.

خيارات الجراحة تكون إما عن طرق الشفط البسيط (تصريف القيح من خلال ثقب في الجمجمة) أو (فتح الرأس وإزالة الخراج بالكامل).

ما الذي يسبب خراج الدماغ؟

من المتوقع أن يحدث خراج الدماغ من عدوى فطرية أو بكتيرية في جزء من الدماغ، وعندما تصيب البكتيريا أو الفطريات جزءًا من الدماغ ، يحدث الالتهاب والتورم.

في هذه الظروف، سيتكون الخراج من خلايا الدم البيضاء الميتة والنشطة ، والكائنات الحية ، وخلايا الدماغ المصابة التي تسبب المشكلة، وتعد التهابات الرئة والقلب من أكثر أسباب خراجات الدماغ شيوعًا، ومع ذلك ، يمكن أن تبدأ خراجات الدماغ أيضًا من التهاب الجيوب الأنفية أو الأذن ، أو حتى الأسنان الخاملة.

ما هي أعراض خراج الدماغ؟

تشمل أعراض خراج الدماغ ما يلي:

تشمل التغييرات في الحالات العقلية التهيج أو الارتباك، وعمليات التفكير البطيئة ، وسوء الاستجابة ، والتركيز العقلي ، والخمول والنعاس. تشمل مشاكل وظيفة العصب تداخل الكلام وضعف العضلات والشلل في جانب واحد من الجسم.

الغثيان والقيء: يميل إلى الحدوث مع زيادة الضغط داخل الدماغ. يُعد تصلب الرقبة والتهاب الدماغ بعض العلامات الأخرى على وجود خراج دماغي.

الصداع: غالبًا ما يوجد في جزء واحد من الرأس ولا يمكن تخفيفه باستخدام المسكنات.

الحمى: قد تبدأ بشكل مفاجئ أو بطيء وعادة ما تبدأ على جانب الخراج.

النوبات: قد تكون النوبة هي أول أعراض الخراج.

راجع طبيبك على الفور إذا كان لديك أي من الأعراض المذكورة أعلاه لخراج في الدماغ.





الأعراض التي تشير إلى حدوث مضاعفات خراج الدماغ

تتضمن بعض العلامات التي تُظهر مضاعفات خراج الدماغ ما يلي:

قرحة متكررة: اطلب المساعدة الطبية العاجلة إذا كنت تعتقد أن هناك خطرا ضئيلا في تكرار حدوث الخراج ؛ ينتشر هذا بشكل أكبر لدى الأشخاص المصابين بمرض القلب المزرق أو ضعف جهاز المناعة.

إصابة الدماغ: غالبًا ما يزداد تلف الدماغ المتوسط ​​أو الخفيف بمرور الوقت ، ولكن من المتوقع أن يكون تلف الدماغ الحاد دائمًا ؛ يكون تلف الدماغ أكثر خطورة إذا تأخر التشخيص والعلاج.

التهاب السحايا: مرض يهدد الحياة يصيب الأغشية الواقية حول الدماغ ، ويتطلب علاجًا فوريًا ؛ هذا أكثر شيوعًا عند الأطفال

التورم: يتسبب الخراج في تعطيل وصول الأكسجين والدم إلى الدماغ. هناك خطر تمزق الخراج أيضًا إذا تركت دون علاج.

الصرع: حيث يعاني الشخص من نوبات متكررة (نوبات).

خطر تطوير خراج الدماغ

يمكن لأي شخص تقريبًا أن يصاب بخرّاج في المخ ، لكن بعض الأشخاص معرضون لخطر أكبر من الآخرين. تتضمن بعض الاضطرابات والحالات والأمراض التي تزيد من مخاطر إصابتك ما يلي:

-الأشخاص الذين لديهم جهاز مناعي ضعيف

-المصابون بالسرطان والأمراض المزمنة الأخرى

-الذين يعانون من أمراض القلب الخلقية

-الأشخاص الذين يعانون من الجيوب الأنفية المزمنة