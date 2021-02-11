شكرا لقرائتكم خبر عن اضرار الآيس كريم والثلج والحلوى على مرضى حساسية الأسنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تعانى من حساسية الأسنان يجب عليك الأخذ فى الاعتبار الأطعمة التى تتناولها بما لا يضر صحة أسنانك، فهناك مواد نعشق تناولها ولها فوائد ولكنها قد تضر بحساسية الأسنان لذلك لابد من تجنبها قدر الإمكان، ويجب أن يعتنى الشخص بالكمية المستهلكة من أطعمة ومشروبات للعناية بصحة الأسنان، وهناك 5 أطعمة يجب الابتعاد عنها لحماية الأسنان الحساسة، وفقًا لما ذكره موقع "Onlymyhealth".

فيما يلى.. 5 أطعمة تجنب تناولها لحماية الأسنان الحساسة

الآيس كريم يضر بحساسية الأسنان

الآيس كريم يعتبر من الأطعمة الباردة التى تحتوى على سكريات تضر بحساسية الأسنان فهو يؤثر على الأسنان بطريقة لا يمكن تخيلها، فالأشخاص الذين لديهم أسنان حساسة يفتقرون إلى المينا التى تلعب دور الطبقة الواقية للأسنان وعزل الأعصاب عما تتناوله، لذلك فإن درجة حرارة الآيس كريم الباردة جدًا تضر بحساسية الأسنان.

الحلوى الصلبة واللزجة تسبب آلام شديدة للأسنان

من العناصر الغذائية الأخرى التى يجب تجنبها للأسنان الحساسة الحلوى الصلبة واللزجة لأنها مليئة بالسكر، ويمكن أن تكون عاملاً وراء الإصابة بآلام الأسنان الشديدة، كما قد تتسبب الحلوى الصلبة بتكسير الأسنان.

ثمار الحمضيات تجعل أسنانك أكثر حساسية

لا يقتصر الأمر على الأطعمة الساخنة والباردة بل يجب أيضًا تجنب الفاكهة الحمضية فى حالة حساسية الأسنان، مثل البرتقال والعنب والليمون والأناناس وغيرها لأنها تحتوى على درجة عالية من الحموضة التى تجعل أسنانك أكثر حساسية، كما لابد أيضًا تجنب تناول الطماطم لأنها شديدة الحموضة.

الثلج مشكلة كبيرة لمرضى حساسية الأسنان

يجب تجنب تناول الثلج بشكل مباشر للحفاظ على صحة أسنان جيدة فهو يؤثر سلبًا على الأسنان خاصة بالنسبة للأشخاص الذين لديهم عادة ضارة تتمثل فى مضغ مكعبات الثلج، وقد يمثل ذلك مشكلة كبيرة لمرضى حساسية الأسنان لأنها صلبة وباردة فى نفس الوقت.

الصودا تؤدى لتآكل الأسنان

إذا كان لديك أسنان حساسة فعليك بالتأكيد تجنب الصودا التى تتواجد بكثرة فى المشروبات الغازية فقد تسبب تآكل الأسنان وإصابتها بالتسوس.