شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض الصرع حسب نوعه عديدة ومنها فقدان الوعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الصرع هو اضطراب يتميز بنوبات متكررة، تحدث النوبات بسبب نشاط غير طبيعي للخلايا العصبية في الدماغ، ووفقاً للإحصائيات ففي الولايات المتحدة ، يعاني حوالي 2 مليون شخص من الصرع وما يصل إلى 150 ألف آخرين يصابون بهذه الحالة كل عام وثلثهم من الأطفال، وللصرع العديد من الأسباب المحتملة، مثل عدم توازن المواد الكيميائية للإشارات العصبية أو التعرض إصابة الرأس أو السكتة الدماغية أو الوراثة، في هذا التقرير نتعرف على اعراض الصرع وأنواعه، بحسب موقع "ucsfhealth".

اعراض الصرع

اعراض الصرع تختلف حسب نوعه، وتنقسم نوبات الصرع إلى فئتين: معممة وبؤرية.

نوبات الصرع المعممة

تحدث النوبات المعممة بسبب نبضات كهربائية غير طبيعية في الدماغ وعادة ما تحدث دون سابق إنذار، هناك 6 أنواع من النوبات المعممة.

نوبة Tonic-Clonic (Grand-Mal) هذه النوبة تسبب لك فقدان الوعي وغالبًا ما تنهار يصبح جسمك متيبسًا خلال ما يسمى بمرحلة "التوتر". أثناء مرحلة "الارتجاجية" ، تتسبب تقلصات العضلات في اهتزاز جسدك يغلق فكك وقد تعض لسانكقد تنقبض مثانتك وتتسبب في التبول. بعد دقيقة إلى دقيقتين ، تغرق في نوم عميق.

-نوبة الغياب (Petit Mal) خلال هذه الحلقات القصيرة ، تفقد الوعي وتحدق بهدوء عادة ، لا توجد أعراض أخرى تميل إلى البدء والانتهاء فجأة وتستمر لمدة تتراوح من خمس إلى 10 ثوانٍ ، على الرغم من أنها قد تستمر لفترة أطول. قد تحدث هذه النوبات عدة مرات في اليوم.

-نوبة الرمع العضلي: تتسبب هذه النوبات القصيرة جدًا في اهتزاز جسدك ، كما لو كان مصدومًا بالكهرباء ، لمدة ثانية أو ثانيتين. يمكن أن تتراوح الهزات من عضلة واحدة إلى إصابة الجسم بأكمله.

-النوبة الارتجاجية تسبب هذه النوبة حركات اهتزازية منتظمة في الذراعين والساقين ، وأحيانًا على جانبي الجسم.

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النوبات التوترية - تتسبب النوبات التوترية في تصلب عضلاتك فجأة ، وأحيانًا لمدة تصل إلى 20 ثانية. إذا كنت واقفًا ، فسوف تسقط عادةً.

-النوبة الحركية أو الأوتونية تؤدي هذه النوبة إلى استرخاء عضلاتك أو فقدان قوتها ، خاصة في الذراعين والساقين. على الرغم من أنك تظل واعيًا عادة ، إلا أنه قد يتسبب في سقوطك فجأة ويؤدي إلى إصابات. وتسمى هذه النوبات أيضًا "هجمات الإسقاط".

-النوبات البؤرية

تحدث النوبات البؤرية ، المعروفة أيضًا باسم النوبات الموضعية أو الجزئية ، بسبب نشاط كهربائي غير طبيعي في جزء محدد أصغر من الدماغ. يسمى الجزء من الدماغ المسبب للنوبة بؤرة النوبة. تنقسم النوبات البؤرية إلى نوبات بسيطة ومعقدة.

تتطور بعض النوبات البؤرية إلى نوبات معممة. تسمى هذه النوبات المعممة الثانوية.

النوبة البؤرية البسيطة أثناء هذه النوبات ، تظل واعيًا على الرغم من أن بعض الأشخاص لا يستطيعون الكلام أو الحركة حتى تنتهي النوبة.

يمكن أن تحدث الحركات غير المنضبطة ، مثل الرجيج أو التصلب ، في جميع أنحاء الجسم قد تواجه أيضًا مشاعر مثل الخوف أو الغضب أو حتى الفرح أو الأحاسيس الغريبة ، مثل رنين الأصوات أو الروائح الغريبة. بالإضافة إلى ذلك ، قد تواجهك ذكريات غريبة عادة ، تستمر هذه النوبات أقل من دقيقة واحدة.

-النوبة البؤرية المعقدة أثناء هذه النوبات ، لا تكون واعيًا تمامًا وقد تبدو في حالة تشبه الحلم عادة ، يبدأون بنظرة فارغة. يمكنك المضغ أو المشي أو التململ أو أداء حركات متكررة أخرى أو إجراءات بسيطة بشكل لا إرادي ، لكن الإجراءات عادة ما تكون غير منظمة أو مشوشة. تستمر هذه النوبات عادةً ما بين 30 ثانية ودقيقة.

-النوبة المعممة الثانوية تبدأ هذه النوبات كنوبة بؤرية وتتطور إلى نوبة صرع عامة حيث ينتشر الشذوذ الكهربائي في جميع أنحاء الدماغ. قد تكون واعيًا تمامًا عند بدء النوبة ولكنك تفقد وعيك بعد ذلك وتعاني من تشنجات أثناء تطورها.