شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن تناول الشيكولاتة الداكنة أثناء الدايت؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشيكولاتة الداكنة هي مصدر قوي لمضادات الأكسدة التي قد تعزز صحتك من نواحٍ عديدة، تظهر الدراسات أن هذا العلاج اللذيذ يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري والسرطان، ولكن يخشى بعض الأشخاص الذين يتبعون نظام غذائي لفقدان الوزن من تناول الشيكولاتة، خوفا من تسببها في زيادة الوزن ولكن المفاجأة أن الشوكولاتة الداكنة يمكن أن تساعد الأشخاص على انقاص الوزن.

ووفقا لتقرير لموقع time now news غالبًا ما تُعتبر الشيكولاتة الداكنة غذاءً صحيًا نظرًا لوجود العديد من المركبات المفيدة مثل البوليفينول والفلافانول ومضادات الاكسدة، تشير الأبحاث إلى أن هذه المركبات قد تحسن الصحة بعدة طرق مثل تحسين صحة القلب ، وتعزيز وظائف المخ وتقليل الالتهاب.

كما أن الكاكاو في الشوكولاتة الداكنة مليء بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة التي يمكن أن يكون لها تأثيرات إيجابية على الجسم والعقل.

الشيكولاتة الداكنة وفقدان الوزن

أظهرت الدراسات أن الشيكولاتة الداكنة قد تساعدك على إنقاص الوزن عن طريق تقليل الرغبة الشديدة وتعزيز الشعور بالامتلاء، على سبيل المثال ، أفادت دراسة شملت 12 امرأة أن شم وتناول الشيكولاتة الداكنة أدى إلى انخفاض الشهية وانخفاض مستويات "هرمون الجوع" الجريلين.

ووفقًا لمقال نُشر في مجلة علوم التغذية ، تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مغذيات نباتية تسمى الفلافونويد ، وهي مواد كيميائية نباتية تعمل كمضادات للأكسدة وقد تلعب دورًا في إنقاص الوزن وصحة القلب والوقاية من السرطان.

أظهرت إحدى الدراسات التي شملت 14 امرأة في سن اليأس أن تناول الشوكولاتة الداكنة أدى إلى انخفاض أكبر في تناول الطعام عند مقارنتها بالشوكولاتة البيضاء والحليب في الواقع ، أشارت العديد من الدراسات إلى أن الشيكولاتة الداكنة قد تلعب دورًا في تعزيز مزاجك وصحتك العقلية ، والتي بدورها قد تساعد في إنقاص الوزن ومع ذلك ، هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتقييم الصلة بين الشوكولاتة الداكنة وفقدان الوزن.

تحذيرات يجب أخذها في الاعتبار

بينما يعتقد الباحثون أن الشيكولاتة الداكنة قد يكون لها بعض الفوائد المحتملة عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن ، يجب على المرء دائمًا مراعاة بعض الأشياء. على سبيل المثال ، تحتوي الشوكولاتة الداكنة على نسبة عالية من السعرات الحرارية والدهون ، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن بشكل غير صحي إذا تم تناولها بإفراط تأتي بعض أنواع الشوكولاتة الداكنة بكميات كبيرة من السكر المضاف ، مما قد يزيد من خطر زيادة الوزن ، والسكري ، وأمراض القلب ، ومشاكل الكبد ، وما إلى ذلك.

إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا لفقدان الوزن ومولعًا بتناول الشوكولاتة الداكنة ، فاختر المنتجات عالية الجودة التي تحتوي على نسبة منخفضة من السكر المضاف ربما ، يمكن أن يساعدك إجراء تغييرات بسيطة على نمط حياتك والتي تشمل نظامًا غذائيًا صحيًا ومتوازنًا وممارسة التمارين الرياضية بانتظام على إنقاص الوزن والحفاظ عليه.