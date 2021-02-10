عزل "الرحيبات" يغلق أبوابه أمام مرضى كورونا في طرابلس الليبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن قسم العزل بالرحيبات جنوب غرب العاصمة الليبية طرابلس توقفه عن العمل، وعدم استقبال أي إصابات بفيروس كورونا.

وأعربت لجنة الأزمة والطوارئ لمكافحة فيروس كورونا بالرحيبات، عن أسفها لنفاذ مواد التشغيل بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض وكل فروعه.



وقالت اللجنة في بيان، اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، إن المركز لا يمكن أن يستقبل المرضى لأخذ العينات أو المسحات للمسافرين خلال هذه الفترة وحتى إشعار آخر.

ويدفع الليبيون ضريبة قاسية من صحتهم بسبب فساد المسؤولين بالقطاع الصحي في الغرب الليبي، الذي لم يعد سرا بعد سلسلة قرارات القبض على مسؤولي القطاع من قبل النائب العام.

وتستغل حكومة الوفاق جائحة كورونا لرصد ميزانيات كبيرة، في الوقت الذي لم تصرف فيه تلك المخصصات في وجهتها الحقيقية.

وكشفت بيانات حديثة عن إنفاق حكومة فايز السراج أكثر من مليار دينار لمواجهة كورونا، رغم فشلها في السيطرة على تفشي الفيروس في ليبيا.