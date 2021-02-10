هكذا يمكنكم تحويل القهوة العادية إلى شراب غني بفيتامين ب 12

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 10 فبراير 2021 10:16 مساءً - منذ 5 ساعات

تعتبر القهوة أحد المشروبات الشائعة التي تنطوي على الكثير من الفوائد الصحية للجسم، إلا أن الكثير من الأشخاص لا يعرفون بأن القهوة يمكن أن تتحول إلى جرعة طبيعية من فيتامين ب 12 عبر مزجها مع مكونات معينة.

بحسب الخبراء، تستخلص أجسامنا فيتامين ب 12 من اللحوم ومنتجات الألبان والأطعمة المدعمة بفيتامين ب 12. يمتص جسمنا فيتامين ب 12 من المعدة بمساعدة بروتين يسمى “العامل الداخلي”، الذي يساعد بربط جزيئات ب 12 ويضمن امتصاصه في الدم ووصوله إلى الخلايا. يخزن الكبد الفائض من هذا الفيتامين الأساسي ويستخدمه لوظائف الجسم الأساسية.

كيفية تحويل فنجان القهوة إلى جرعة غنية بفيتامين ب 12

المكونات:

1 ملعقة صغيرة من مسحوق الكاكاو

1 ملعقة صغيرة من شراب الجاغري

30 مل قهوة اسبريسو ساخنة

الطريقة

خذ وعاءاً وأضف 30 مل من الإسبريسو ومسحوق الكاكاو وشراب الجاغري. سخن المزيج حتى يبدأ في الغليان. ثم ارفعه عن النار وتناوله دافئاً.

فوائد الكاكاو

الكاكاو هو أحد أغنى مصادر البوليفينول الذي يحتوي على الفلافانول ذو التأثيرات القوية المضادة للأكسدة والالتهابات. يُعتقد أن مركبات الفلافانول الموجودة في الكاكاو والقهوة تعمل على تحسين مستويات أكسيد النيتريك في الدم، مما يعزز وظيفة الأوعية الدموية ويقلل من ضغط الدم. وتعمل مادة البوليفينول أيضاً على تحسين تدفق الدم إلى الدماغ.

كما يُعتقد أن الكاكاو قد يكون مفيدًا للأشخاص المصابين بالربو، حيث يحتوي على مركبات مضادة للربو، مثل الثيوبرومين والثيوفيلين.

فوائد الجاغري

الجاغري هو عامل تطهير طبيعي، وخاصة للكبد. يساعد هذا المُحلي الطبيعي في طرد السموم الضارة من الجسم. مما يساعد على إزالة السموم من الكبد، بحسب ما ورد في صحيفة تايمز أوف إنديا.