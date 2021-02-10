مصر تحذر من موجة ثالثة لكورونا: التزموا خلال شهر مارس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الدكتور أشرف حاتم، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب المصري، إنه من المحتمل حدوث موجة ثالثة من كورونا المستجد في نهاية شهر مارس المقبل، مثلما حدث في الدول الغربية.

وأضاف عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية في تصريحات لصحف محلية، إن الموجة الثالثة تحدد درجة شراستها مدى الالتزام بالإجرءات الاحترازية، مشيرا إلى أن الامتحانات ستنتظم في موعدها المحدد، بعد انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي الجاري، لأن معدل الإصابات في انخفاض.



وأوضح أن معدل إصابات حالات كورونا المسجلة يوميا، في انخفاض مستمر، مشددا على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية منه، خاصة بعد دخول عدد من الدول الأوربية وأمريكا، في موجة ثالثة بعد انخفاض معدل الإصابات بنحو شهر أو شهر ونصف، مؤكدا أنه يجب الاستمرار في الإجراءات التي تطبقها الدولة ككل.





وأكد حاتم، أن نسب الإشغالات بالمستشفيات في الأماكن المخصصة لعزل فيروس كورونا، وصلت إلى 35%، موضحا أن سبب الانخفاض للمعدلات، يرجع إلى الإجراءات المشددة التي اتخذتها الحكومة المصرية، بشأن مواجهة المرض، فضلا عن الخبرة المكتسبة لدى الأطقم الطبية في التعامل مع المرض والمرضى والتشخيص الجيد والدقيق للحالات، وإعطاء البروتوكول العلاجي المناسب لكل حالة.

وأكد عضو اللجنة العليا للفيروسات، أن خير وقاية من الإصابة بفيروس كورونا، هو الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة بأقصى دراجاتها، والالتزام بتطبيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل.