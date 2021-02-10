الصحة العالمية: فوائد لقاح أسترازينيكا ضد كورونا تفوق المخاطر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت لجنة تابعة لمنظمة الصحة العالمية، الأربعاء، إن فوائد لقاح كورونا (كوفيد-19) الذي طورته أسترازينيكا وجامعة أكسفورد تفوق أي مخاطر.

وأضافت لجنة مجموعة الخبراء الاستشارية الاستراتيجية المعنية بالتطعيم، أنه يجب التوصية باستخدام لقاح أسترازينيكا-أكسفورد، بما في ذلك لمن تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكبر.



وفي توصيات أولية بشأن الجرعة، قالت إن اللقاح يجب أن يُعطى على جرعتين، مع فترة تتراوح بين 8 أسابيع و12 أسبوعا بين الجرعتين الأولى والثانية.

وأضافت اللجنة أنه حتى مع إثارة تساؤلات حول مدى فاعلية اللقاح لمواجهة سلالة فيروس كورونا التي ظهرت في جنوب أفريقيا، فإنه "لا يوجد سبب لعدم التوصية باستخدامه".

وأوقفت جنوب أفريقيا توزيع اللقاح هذا الأسبوع بعد أن أظهرت بيانات من تجربة صغيرة أنه لا يحمي من المرض الخفيف إلى المتوسط الناجم عن سلالة فيروس كورونا الجديدة المنتشرة الآن في البلاد.