بالصور.. مصرية وزنها 400 كيلوجرام تبدأ العلاج من السمنة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نقلت مسنة مصرية، تبلغ من العمر 65 عاما، إلى مستشفى المنصورة الدولي، شمالي القاهرة، بناء على تكليف من وزيرة الصحة المصرية.

وقال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، شمالي مصر، إنه تم نقل المسنة التي تعاني من السمنة المفرطة وبلغ وزنها ما يقارب 400 كجم لمستشفى المنصورة العام الجديد الدولي، لبدء تلقي العلاج، حسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

كان في استقبال السيدة فريق من أكفأ أطباء المستشفى بجميع التخصصات وتم إجراء جميع الفحوصات الأولية اللازمة وتم عرضها على أطباء الباطنة والقلب والأوعية الدموية والعظام والجراحة.





وتبين أن المريضة تعانى من قرح فراش بالأرجل وتورم بالقدمين ناتج عن انسداد في الأوعية الليمفاوية، مما أدى إلى عدم قدرتها على الحركة، كما تعاني من ارتفاع فى ضغط الدم.

ووجه مكى إدارة المستشفى بتقديم كل أوجه الرعاية الطبية اللازمة وعمل إجراءات علاجها على نفقة الدولة.