شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو رجيم البيض؟ تعرف على فوائده وأضراره وتأثيره على الجهاز الهضمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقترح خبراء التغذية واللياقة البدنية تناول البيض من أجل إنقاص الوزن، فهناك خطة نظام غذائى تعتمد على البيض فقط نظرًا لأنه يساعد بتخفيض الوزن بشكل أسرع وهو المعروف باسم (حمية البيض) عبارة عن إستراتيجية جديدة لفقدان الوزن تتمحور حول البيض وأطعمة منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالبروتين تساعد فى التخلص من الكيلوجرامات بشكل أسرع مع الاحتفاظ بكتلة العضلات، وفقًا لما ذكره موقع "timesofindia".

إلى جانب التركيز الواضح على البيض، تتطلب خطة النظام الغذائى تناول ثلاث وجبات فى اليوم دون تناول وجبات خفيفة والحصول على كمية كافية من الماء ومشروبات أخرى خالية من السعرات الحرارية.

وهناك نوعان هما الأكثر شيوعًا من هذا النظام، حمية البيض فقط أو حمية البيض المسلوق، هناك أشكال مختلفة من خطة النظام الغذائى هذه والتى تشمل أطعمة مثل الدجاج المشوى والمأكولات البحرية والخضراوات المطبوخة على البخار مع تجنب النشويات والأطعمة الغنية بالكربوهيدرات والمشروبات الغازية، وتحتوى واحدة من الوجبات الثلاثة على البيض فيما يمكن أن تحتوى الوجبتان الأخريان على شكل من أشكال البروتين الخالى من الدهون.

ويعتمد هذا النظام على الالتزام بتناول أطعمة معينة لفترة من أسبوعين لثلاثة ليس أكثر لإنقاص الوزن ثم العودة تدريجيًا إلى إقحام أطعمة صحية أخرى تم استبعادها، وهناك أيضًا نسخة متطرفة من هذا النظام يعتمد فيها الشخص على البيض (المسلوق) والماء فقط لمدة أسبوعين.

وهناك شكل آخر وهو حمية البيض الطبية يعتمد على تناول بيضة واحدة مع كل وجبة مع قطعة خبز، ويمكن تضمين فاكهة وخضروات منخفضة السعرات الحرارية كما يمكن أيضًا تناول المشروبات مثل الماء والقهوة السوداء.

وفى شكل آخر من (حمية البيض) يعتمد على حرق الدهون من خلال إضافة زبدة وجبن إلى البيض وهو يحفز الجسم لإنتاج الكيتونات التى تساعد فى فقدان الوزن ويُعرف هذا النظام باسم (حمية كيتو بيض)، ولكن أيضًا لا يسمح فى هذا النظام بتناول المشروبات الكحولية والسكريات والأطعمة المصنعة والحليب والعصائر ومصادر الكربوهيدرات المكررة.

ولا يفضل ممارسة الرياضة مع نظام حمية البيض على عكس الأنظمة الغذائية الأخرى لفقدان الوزن نظرًا لأن خطة النظام الغذائى المقيدة يمكن أن تسبب التعب ومن ثم ليس هناك قدرة على أداء تمارين رياضية.

- فوائد حمية البيض

1- يُقيد تناول المضافات المعالجة أو غير الصحية مثل السكر أو الكثير من الكافيين.

2- يعتمد هذا النظام الغذائى على فقدان الوزن على المدى القصير خاصة أنه يستغرق فقط بضع أسابيع.

3- هذا النظام غير مُكلف لأن معظم مكوناته أساسية ومتاحة بسهولة فى المنزل كما لا يحتاج الاعتماد على مكملات غذائية.

- أضرار نظام حمية البيض:

1- أحد أكبر مخاوف هذا النظام الغذائى هو التقييد حيث يركز فقط على استهلاك الأطعمة منخفضة السعرات والكربوهيدرات وبالرغم من أنه يساعد فى إنقاص الوزن بشكل سريع إلا أن الحفاظ عليه يصبح أمر صعب وقد يكتسب الشخص مزيد من الكيلوجرامات بعد الانتهاء منه.

2- الإصابة بنقص التغذية واستنزاف الطاقة.

3- الإكثار من تناول البيض دون اعتدال يمكن أن يسبب مشاكل فى الجهاز الهضمى لأن هذا النظام خالى من الألياف التى تسهل عملية الهضم.

4- قد يسبب هذا النظام ارتفاع مستويات الكوليسترول، كما أن نقص الكربوهيدرات قد يؤدى إلى الإصابة بالتعب والإرهاق.