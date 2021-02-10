شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية توافق على لقاح كورونا من استرازينيكا ويستخدم لكبار السن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، على لقاح استرازينيكا لفيروس كورونا، مؤكدة إنها منحت موافقتها الأولى على لقاح فيروس كورونا لشركة استرازينيكا AstraZeneca، وستسمح باستخدامه للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، على الرغم من تحذير اللجان الاستشارية من نقص البيانات المتعلقة بفعاليته لكبار السن، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.

وقال كيم جانج ليب نائب وزير الصحة، في مؤتمر صحفي، إن الجهات التنظيمية منحت تفويضًا طارئًا للقاح استرازينيكا بشرط أن تقدم الشركة نتائج التجارب السريرية الكاملة، مضيفا، "ومع ذلك، فقد أضفنا خطًا احترازيًا لاتخاذ قرار حذر بشأن استخدام الحقن للمسنين الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر".

وقالت الوكالة، حذرت العديد من الدول الأوروبية من أنه يجب إعطاء الحقنة فقط لأولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و64عامًا، وقد هددت هذه المخاوف بقلب خطة كوريا الجنوبية لإعطاء الأولوية للمقيمين المسنين والعاملين في المجال الطبي في الجولة الأولى من التطعيمات.

سعت السلطات يوم الاثنين الماضى إلى طمأنة السكان المسنين بعد أن حثت لجنة من المستشارين على توخي الحذر بشأن استخدام لقاح استرازينيكا AstraZeneca للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا بسبب نقص البيانات.

وقالت شركة استرازينيكا AstraZeneca ورئيس التجارب السريرية في جامعة أكسفورد البريطانية، التي شاركت في تطوير اللقاح، إنه يحفز استجابة مناعية جيدة لدى كبار السن.

وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (KDCA) إن التطعيمات ستبدأ في 26 فبراير الجارى، بحوالي 1.5 مليون جرعة من لقاحات استرازينيكاAstraZeneca ، تكفي لـ 750 ألف شخص، وستقوم بتلقيح حوالي 10 ملايين شخص معرضون لخطر كبير بحلول يوليو وستهدف إلى الوصول إلى مناعة القطيع بحلول نوفمبر.

طلبت الوزارة أن تتلقى بحلول أبريل نتائج التجارب السريرية النهائية من استطلاع استرازينيكا AstraZeneca في الولايات المتحدة على حوالي 30 ألف شخص، قال كيم إن الدراسة تشمل حوالي 7500 من كبار السن.

وأضاف أن الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها KDCA تقوم بمراجعة فعالية لقاح استرازينيكا AstraZeneca على المتغيرات الجديدة في المملكة المتحدة أو جنوب إفريقيا، بعد عدم اليقين بشأن الحماية.

قالت استرازينيكا /أكسفورد، إن لقاحها له فعالية مماثلة ضد متغير فيروس كورونا البريطاني كما هو الحال بالنسبة للمتغيرات المتداولة سابقًا.

وأبلغ مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها عن 444 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بحلول يوم الثلاثاء، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 81930 حالة، مع 1486 حالة وفاة، كما زادت الحالات اليومية فوق 400 حالة قبل عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.