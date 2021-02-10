شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف ثلث وفيات السرطان بسبب 5 عادات صحية خاطئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن ثلث وفيات السرطان تحدث بسبب 5 سلوكيات صحية وغذائية خاطئة وأضافت الوزارة في منشور لها أن العادات والسلوكيات الصحية الخاطئة تشمل زيادة وزين الجسم وعدم تناول الخضروات والفاكههة بشكل كاف وقلة النشاط البدنى وشرب الكحليات والتدخين.

وتهدف حملات التوعية بالأورام السرطانية إلى التعريف بالآثار الجانبية لعلاجات السرطان وما ينجم عنها من مشاكل في التغذية، كذلك اجراءات الاستعداد لتلقي العلاج بالإضافة إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة حول وجود علاقة إيجابية بين المكملات الغذائية والأعشاب وعلاجات السرطان، وتقديم النصائح للتعامل مع الآثار الجانبية الأكثر تكرارا مثل القيئ والغثيان والإسهال والتهاب الفم وفقدان الشهية.