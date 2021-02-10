شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة تاس: 2.2 مليون روسى تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا "سبوتنيكv" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ديمتري لوجونوف، نائب مدير الأبحاث في معهد أبحاث Gamalya لعلم الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة، في مائدة مستديرة استضافها مجلس مدينة موسكو اليوم الأربعاء، إن حوالي 2.2 مليون شخص في روسيا تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا سبوتنيكv، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة تاس الروسية.

وأشار إلى أنه "في المجموع، تلقى حوالي 2.2 مليون شخص الجرعة الأولى من اللقاح"، مضيفا أن "أكثر من 1.7 مليون شخص تلقوا الجرعتين، ومن بينهم فقط 300 شخص أصيبوا".

وعلى صعيد آخر، تقدم صندوق الاستثمار المباشر الروسي لتسجيل لقاح سبوتنيك Sputnik V فى الاتحاد الأوروبي، حيث من المتوقع ان توافق الوكالة الأوروبية على تسجيل اللقاح الروسى.

في وقت سابق، نشرت مجلة لانسيت The Lancet نتائج التجارب السريرية للمرحلة الثالثة للقاح الفيروسي Sputnik V الروسي، وبلغت كفاءة اللقاح 91.6%، وبين المتطوعين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا بلغت 91.8% تم اكتشاف الأجسام المضادة لفيروس كورونا بعد أخذ جرعة سبوتنيك في 98% من المتطوعين.