شكرا لقرائتكم خبر عن فايزر تعد بتوصيل لقاح كورونا لنقاط التطعيم بجنوب إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة فايزر، إنها يمكن أن تقدم لقاح كورونا، الذي يتطلب درجات حرارة شديدة البرودة للتخزين والتوزيع، مباشرة إلى نقاط التطعيم في جنوب إفريقيا، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.

تسعى جنوب إفريقيا جاهدة لتأمين الإمدادات بعد أن أدى ثبت أن لقاح استرازينيكا لفيروس كورونا الذي خططت لاستخدامه لبدء حملة التحصين غير فعال في مكافحة السلالة المتحورة بجنوب إفريقيا.

وقالت فايزر، إنها خصصت جرعات لقاح لجنوب إفريقيا وتجري حاليًا مناقشات مع الحكومة، مضيفة "نتيح الشحن المباشر إلى نقطة التطعيم في شاحن حراري يحافظ على درجة الحرارة شديدة الانخفاض المطلوبة لمدة تصل إلى 10 أيام دون فتحه."

يحتاج لقاح كورونا الذي تنتجه شركة فايزر Pfizer إلى التخزين والتوزيع في درجة حرارة -70 درجة مئوية تقريبًا، مما يتطلب من الدول التي تستورده امتلاك قدرات فائقة في سلسلة التبريد، وهذا عائق محتمل للبلدان بما في ذلك تلك الموجودة في إفريقيا ذات أنظمة الصحة العامة الضعيفة.

وأضافت، لدينا خبرة في توزيع اللقاح وتخزينه وإدارته في مواقعنا التجريبية للمرحلة الثالثة حول العالم (بما في ذلك جنوب إفريقيا)، لذلك نحن نعلم بالفعل أن العمليات التي نستخدمها تعمل، ويمكن للمرضى أخذ جرعاتهم في نقاط التطعيم.

وأكدت جنوب إفريقيا، إنها حصلت على 20 مليون جرعة من شركة فايزر، مع بدء عمليات التسليم في الربع الثاني، وتتوقع أيضًا أن تتلقى 117ألف جرعة من شركة فايزر Pfizer في الربع الأول من مبادرة كوفاكس COVAXلتوزيع لقاحات كورونا، والتي تشارك في قيادتها منظمة الصحة العالمية.

وقالت شركة فايزر، يتم تصنيع الإمدادات التي سيتم إرسالها إلى جنوب إفريقيا وإلى مبادرة كوفاكس COVAX في موقعنا في بلجيكا".