شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تحذر: سلالة كورونا البريطانية قد تصبح السائدة فى الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام فريق من العلماء من الولايات المتحدة مؤخرًا باستكشاف ديناميكيات الانتشار والانتقال لمتغير B.1.1.7 (البديل البريطاني) لفيروس كورونا في الولايات المتحدة.

تكشف الدراسة التي نشرت على موقع medRxiv *، أنه بسبب زيادة قابلية الانتقال بنسبة 35-45٪ ، قد يصبح المتغير البريطانيB.1.1.7 قريبًا البديل السائد في الولايات المتحدة. الدراسة متاحة حاليًا على خادم ما قبل الطباعة

يتزايد القلق بشأن الوباء على مستوى العالم خاصة بسبب ظهور متغيرات جديدة من فيروس كورونا ، والتي تعد أكثر عدوى وقد تكون أكثر فتكًا من فيروس النوع البري.



البديل البريطانيى وانتشارع فى امريكا

خلال الجزء الأخير من الوباء في أواخر عام 2020 ، ظهر المتغير B.1.1.7 الذي يحتوي على طفرة spike N501Y في المملكة المتحدة وسرعان ما أصبح البديل السائد في المملكة المتحدة والدول الأوروبية الأخرى.

وقال الباحثون إن قابلية انتقال متغير B.1.1.7 بلغت 70٪ من متغيرات كورونا الأخرى المحددة عالميًا، علاوة على ذلك ، اقترحت مجموعة متزايدة من الدراسات الأولية أن البديل B.1.1.7 قد يكون أكثر فتكًا من المتغيرات الفيروسية الأخرى، وقد تؤدي الإصابة بهذا النوع إلى زيادة معدل الوفيات بنسبة 30٪.

في الدراسة الحالية ، حقق العلماء في مدى انتشار وانتقال متغير B.1.1.7 في الولايات المتحدة، التي كشفت أن انتشار متغير B.1.1.7 في الولايات المتحدة منخفض نسبيًا، ومع ذلك ، نظرًا لقابلية الانتقال الأعلى بشكل ملحوظ ، قد يصبح B.1.1.7 قريبًا البديل السائد في الولايات المتحدة.

علاوة على ذلك ، تشير الدراسة إلى أن حالات الدخول الدولية المتعددة هي المسؤولة عن ظهور متغير B.1.1.7 في الولايات المتحدة ، متبوعًا بالانتشار السريع عبر البلاد عبر النقل المجتمعي.

ويقترح العلماء أنه يجب على السلطات المعنية اتخاذ تدابير وقائية حيوية على الفور لتقليل معدلات الإصابة بالمرض والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا.