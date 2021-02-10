شكرا لقرائتكم خبر عن هل اللقاحات الأنفية طوق النجاة لمكافحة السلالات الجديدة لكورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد تقرير صادر من جامعة "إمبريال كوليدج لندن" البريطانية، أن اللقاحات الأنفية التي تعتمد على رذاذ الأنف بدلا من الحقن ستكون فعالة خلال السنوات القادمة، لمواجهة تفشى فيروس كورونا، طبقا لتقرير نشر في صحيفة مترو البريطانية.

وأكد التقرير أن لقاحات الأنف ستكون الخطوة التالية في مكافحة كوفيد 19، حيث اقترح أحد الباحثين أن تطوير التطعيمات الأنفية خاصة التي تعتمد على لقاحات الانف، والتي تتعلق بالاستجابة المناعية المخاطية، والتي تعمل على تشكيل استجابة جيدة في مجرى الدم وتحمي الرئتين أيضًا بشكل جيد من خلال الأجسام المضادة.

وأوضح التقرير أن الحصول على استجابة أنفية ستكون طريقة جيدة حقًا لتطوير لقاحات في المستقبل، خاصة أن الهدف من لقاح الأنف هو وقف التكاثر للفيروس داخل الأنف وبالتالي منع الانتشار، خاصة وسط المخاوف التي أكدت عن تراجع فاعلية لقاح أكسفورد أسترا زينيكا ضد الطفرات الجديدة،، على الرغم إنه لا يزال يحمي من الأمراض الشديدة المرافقة للفيروس.

ويكشف التقرير أنه على الرغم من وجود مستويات عالية من التطعيم، سيكون هناك الكثير من الأشخاص الذين من المحتمل أن يصابوا بالعدوى ويمكن أن ينقلوا العدوى وقد يعني ذلك أنه قد تكون هناك حاجة لمزيد من القيود لفترة أطول إذا لم نتمكن من التغلب على الفيروس خاصة في ظل تفشى البديل الجنوب الأفريقي على نطاق واسع في المملكة المتحدة.