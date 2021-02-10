شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف تشابه بين كورونا والفيروس الموجود بحيوان "آكل النمل الحرشفى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجد العلماء في معهد فرانسيس كريك البريطانى أوجه تشابه بنيوية مهمة بين فيروس كورونا وفيروس بنجولين التاجي الموجود فى" حيوان آكل النمل الحرشفى" ، ولا يزال أصل الفيروس التاجى الذي تسبب في الوباء الحالي غير معروف، بينما يعتقد بعض الباحثين أنه قد يكون قد انتقل عبر الخفافيش، ومع ذلك ، هناك فرق كبير بين فيروسات الخفافيش التاجية وفيروس كورونا، مما يشير إلى أنه قد يكون هناك حيوان أو نوع واحد على الأقل في سلسلة الانتقال.

ووفقا لتقرير لموقع time now news نُشرت الدراسة في مجلة Nature Communications. قارن العلماء بين تراكيب البروتينات الشوكية الموجودة في فيروس كورونا، وهو فيروس الخفاش الأكثر تشابهًا الذي تم تحديده حاليًا وهو RaTG13 ، وفيروس كورونا معزول من البنجولين الملايو ، ووجدوا أن فيروس البنجولين كان قادرًا على الارتباط بمستقبلات من كل من البنجولين والبشر، هذا يختلف عن فيروس كورونا الخفافيش، الذي لا يمكن أن يرتبط بشكل فعال بمستقبلات الإنسان أو البنجول.

قال أنتوني وروبيل ، المؤلف الرئيسي المشارك وزميل تدريب ما بعد الدكتوراه في مختبر البيولوجيا الهيكلية لعمليات المرض في كريك ، "من خلال الاختبار ، إذا كان بروتين سبايك لفيروس معين يمكن أن يرتبط بمستقبلات الخلايا من أنواع مختلفة ، فنحن قادرون على لمعرفة ما إذا كان الفيروس ، من الناحية النظرية ، يمكن أن يصيب هذه الأنواع ".مضيفا :" الأهم من ذلك ، لقد أظهرنا شيئين رئيسيين أولاً ، من غير المحتمل أن يكون فيروس الخفافيش هذا قادرًا على إصابة البنجولين وثانياً ، يمكن لفيروس البنجولين أن يصيب البشر "، ويواصل فريق الباحثين إجراء مزيد من الفحص لفيروسات كورونا والفيروسات التاجية ذات الصلة ، بما في ذلك فيروسات الخفافيش الأخرى ، لفهم آليات العدوى والتطور بشكل أفضل.