شكرا لقرائتكم خبر عن مدير شركة جونسون: الأمريكيون سيحتاجون التطعيم كل عام إذا استمر فيروس كورونا فى التحور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المدير التنفيذالي لشركة جونسونJohnson ، أن الأمريكيين سيحتاجون إلى التطعيم كل عام على مدار السنوات العديدة القادمة إذا استمر فيروس كورونا في التحور، مع ظهور متغيرات في المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا والبرازيل، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

قال خبراء الصحة العامة، انهم يعتقدون أن كورونا سيصبح مرضًا مستوطنًا، وهذا يعني أنه سيظل موجودًا دائمًا في السكان ولكنه ينتشر بمعدلات منخفضة.

قال أليكس جورسكي، المدير التنفيذي لشركة جونسون، إن فيروس كورونا سيكون قادرًا على التحور أكثر إذا استمر في الانتشار، موضحا أنه إذا حدث هذا فإنه من المحتمل أن يضطر الأمريكيون إلى الحصول على لقاح ضد كورونا كل عام مثل لقاح الأنفلونزا الموسمية، يأتي ذلك بعد أيام من تقديم الشركة طلبا للترخيص للاستخدام الطارئ لجرعة وحيدة من اللقاح، والذي وجد أنه فعال بنسبة 66%.



لقاح كورونا قد يكون موسميا مثل لقاح الانفلونزا

قال جورسكي، إنه واثق من أن الشركة يمكن أن تفي باتفاقها مع الحكومة الأمريكية لتقديم 100 مليون جرعة بحلول نهاية يونيو.وقد يساعد هذا الرئيس جو بايدن في الوصول إلى هدفه المتمثل في تحقيق 150 مليون جرعة في أول 100 يوم له في ولايته.

وقالت الصحيفة، حتى الآن، أثبتت اللقاحات فعاليتها إلى حد كبير في الوقاية من العدوى من خلال المتغيرات، بما في ذلك لقاح جونسون، والذي وجد أنه فعال بنسبة 66 %.

ومع ذلك، حذر جورسكي من أنه إذا استمر الفيروس في التحور، واستمر اكتشاف المتغيرات الجديدة، فقد يصبح لقاح كورونا مثل لقاح الأنفلونزا الموسمية الذي يتم إعطاؤه كل عام.

أكد جورسكي، لسوء الحظ أنه في كل مرة يتحور فيها الفيروس، يكون الأمر أشبه بنقرة أخرى على اتصال الهاتف إذا جاز التعبير حيث يمكننا رؤية متغير آخر، أو طفرة أخرى يمكن أن يكون لها تأثير على قدرتها على صد الأجسام المضادة، أو الحصول على نوع مختلف من الاستجابة ليس فقط على العلاج ولكن أيضًا للقاح.

جاءت تعليقات جورسكي بعد إعلان شركة جونسون أنها تقدمت بطلب للحصول على تصريح استخدام طارئ للقاح فيروس كورونا من هيئة الأغذية والأدوية الأميركية.

على عكس اللقاحين المصرح بهما حاليًا من شركتى فايز ومويرنا Pfizer وModerna ، لا يتطلب لقاح جونسون جرعة ثانية أو تحتاج إلى شحنها مجمدة، كما أنه لا يستخدم تقنية mRNA الجديدة ولكنه يجمع بين المادة الوراثية من الفيروس الجديد، وجينات الفيروس الغدي - الذي يسبب نزلات البرد - للحث على الاستجابة المناعية.

وقالت الصحيفة، إنه أبرمت الولايات المتحدة اتفاقية لشراء 100 مليون جرعة من لقاح جونسون مقابل مليار دولار، وخيار شراء 200 مليون جرعة إضافية، هذا يكلف اللقاح بحوالي 10 دولارات للجرعة، لكن شركة الأدوية في نيوجيرسي تعهدت بعدم تسعير التطعيمات من أجل الربح، مضيفا "سنفي بالتزاماتنا وفي نفس الوقت نبذل قصارى جهدنا لتسريع الإنتاج بشكل آمن وفعال"، موضحا إنها نفس التقنية التي استخدمتها الشركة لصنع لقاح تجريبي للإيبولا للأشخاص في جمهورية الكونغو الديمقراطية في أواخر عام 2019.

وأكدت الصحيفة أنه نظرًا لأن اللقاح هو مجرد جرعة واحدة، فقد يساعد ذلك في تقريب الرئيس جو بايدن من هدفه المتمثل في 150 مليون جرعة في أول 100 يوم من ولايته.