شكرا لقرائتكم خبر عن علماء يكثفون الأبحاث لتطوير لقاح واحد يعالج كل سلالات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل العلماء على تكثيف الأبحاث لإنشاء لقاح يكون فعالاً ضد جميع أنواع سلالات فيروس كورونا، ويأتي ذلك بعد الإبلاغ عن سلالات جديدة للفيروس التاجي في جميع أنحاء العالم، وبحسب تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز فإن الحماس كان منخفضاً لتطوير لقاح من شأنه أن يحمي من جميع سلالات الفيروس، لكن مع ظهور سلالات جديدة أكثر قدرة على نشر العدوى ازاد من أهمية إجراء الأبحاث حول لقاح لكل السلالات.

ووفقاً لموقع "Hill" قالت ماريا إيلينا بوتازي، عالمة الفيروسات في كلية بايلور للطب في الولايات المتحدة، أنها تقدمت هي وفريقها بطلب للحصول على تمويل من الحكومة الأمريكية لإنتاج لقاح عالمي للفيروسات التاجية في عام 2016، لكن تم رفضها.

اللقاحات التي ابتكرتها شركتا Pfizer و Moderna هي لقاحات mRNA ، والتي لا تحتوي على الفيروس نفسه ، ولكن بدلاً من ذلك تحتوي على الشفرة الجينية لإنشاء طفرات موجودة على سطح اللقاح ثم تقوم هذه البيانات الجينية بتعليم الجهاز المناعي التعرف على فيروس كورونا والحماية منه.

ومع ذلك، فإن هذا اللقاح فعالة إلى حد كبير فقط ضد فيروس كورونا المحدد الذي يعاني منه العالم حاليًا ، وتشير التايمز إلى أن الباحثين غير متأكدين مما إذا كان إنشاء لقاح جديد لكل سلالة فيروس جديدة وسيلة فعالة للمضي قدمًا.

بدأت شركة VBI Vaccines ، وهي شركة مقرها ماساتشوستس، في البحث عن لقاح عالمي لفيروس كورونا الصيف الماضي.

ابتكرت الشركة حقنة تحتوي على ثلاثة من بروتين سبايك من أنواع مختلفة من فيروس كورونا، ووجدت أن اللقاح لم يكن فعالاً فقط في الفئران ضد الفيروسات الثلاثة، بل أيضًا فيروس رابع إضافي لم يقصدوه.

وقال ديفيد أندرسون، كبير المسؤولين العلميين في VBI ، أنهم غير متأكدين حاليًا من كيفية تكوين الجسم المضاد للفيروس الرابع.

نشرت عالمة الأحياء في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا باميلا بيوركمان النتائج من تجربة مماثلة لتجربة VBI في يناير، و في تجربة بيوركمان، أخذت الباحثة أجزاءً من عدة طفرات فيروسية مختلفة، وربطت ثمانية منها بجسيم نانوي.

في الحيوانات التي تم حقنها بالجسيمات النانوية ، تم تكوين أجسام مضادة ضد جميع الفيروسات الثمانية وأربعة فيروسات إضافية غير مرتبطة بالجسيمات النانوية.

نشر دنيس بيرتون وإريك توبول، العالمان من معهد سكريبس للأبحاث، مقالاً يدعو فيه إلى مزيد من تطوير لقاح "شامل للفيروس".

وكتب في مقالة فئة خاصة من الأجسام المضادة الواقية تسمى الأجسام المضادة المحايدة على نطاق واسع تعمل ضد العديد من السلالات المختلفة من الفيروسات ذات الصلة - على سبيل المثال ، فيروس نقص المناعة البشرية أو الإنفلونزا أو فيروس كورونا. يمكن استخدام هذه الأجسام المضادة كأدوية الخط الأول منع أو علاج الفيروسات في عائلة معينة، بما في ذلك السلالات الجديدة التي لم تظهر بعد ".

وتابعوا: "يمكن صنع لقاحات شاملة للفيروسات مسبقًا ونشرها قبل أن تصبح العدوى الناشئة التالية وباءً.. نحن ندعو إلى الاستثمار الآن في الأبحاث الأساسية التي تؤدي إلى تخزين لقاحات فعالة على نطاق واسع. كما رأينا بالنسبة للأنفلونزا، يمكن لسلالة فيروسية واحدة أن تسبب وفيات أكثر من الحرب العالمية وتؤدي إلى خسائر اقتصادية تقدر بمليارات الدولارات."