شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة العالمية تصدر توصياتها اليوم بشأن استخدام لقاح استرازينيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت منظمة الصحة العالمية، أنها ستصدر توصيات بشأن لقاح استرازينيكا لفيروس كورونا اليوم الأربعاء، ووفقا لما ذكرته وكالة Reuters.قال بيان، لمنظمة الصحة العالمية، إن جنوب إفريقيا كانت قد أوقفت مؤقتًا طرح لقاح استرازينكا بعد البيانات في تجربة سريرية صغيرة أظهرت أنه لا يحمي من المرض الخفيف إلى المتوسط من النوع 501Y.V2 من فيروس كورونا التاجي السائد الآن في جنوب افريقيا.

وعلى صعيد آخر، تدرس جنوب إفريقيا خيارات للقاحات قبل طرح جونسون، تأتي هذه الخطوة غير المعتادة بعد أيام فقط من توقف جنوب إفريقيا مؤقتًا عن طرح اللقاح الذي طورته شركة استرازينيكا AstraZeneca وجامعة أكسفورد بعد تجربة سريرية صغيرة أظهرت أنه لا يحمي من المرض الخفيف إلى المتوسط ​​من متغير جنوب افريقيا 501Y.V2 السائد في البلاد.

وصلت مليون جرعة من لقاح استرازينيكا AstraZeneca ، الذي أنتجه معهد سيروم Serum في الهند، إلى البلاد الأسبوع الماضي، ومن المقرر وصول 500 ألف جرعة أخرى في الأسابيع المقبلة، هذا يكفي لتلقيح 750 ألف شخص.

كانت جنوب إفريقيا تتوقع أيضًا تلقي جرعات استرازينيكا AstraZeneca عبر مخطط توزيع مبادرة كوفاكس التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وقال وزير الصحة زويلي مخيزي، إن البلاد ستبدأ في تلقيح العاملين الصحيين بلقاح جونسون آند جونسون في شكل "دراسة تنفيذية" مع الباحثين في وقت ما الأسبوع المقبل، مضيفا، إنه سينتظر نصيحة العلماء قبل الشروع في بيع أو تبديل اللقطة البريطانية المحتملة.