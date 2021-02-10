شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء: اختبارات اكتشاف سرطان عنق الرحم المنزلية وسيلة للتحكم فى المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر سرطان عنق الرحم من السرطانات النادرة والقاتلة التي تصيب عنق الرحم، تشمل أعراض سرطان عنق الرحم النزيف بين فترات الحيض من أعراض الحالة أيضًا إفرازات كريهة الرائحة وآلام أسفل الظهر وآلام في البطن، ومع ذلك ، يظل العديد من الأشخاص بدون أعراض في المراحل الأولى من المرض ، ويكتشفونها فقط عندما تتقدم، يشمل علاج سرطان عنق الرحم الجراحة والعلاج الإشعاعي والكيميائي ، ولكن دائمًا ما توصف الوقاية بأنها أفضل وسيلة للتحكم في المرض.

ووفقا لتقرير لموقع time now news يمكن الوقاية من سرطان عنق الرحم عن طريق فحص مسحة PAP وأيضًا لقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالنظر إلى الانخفاض الأخير في فحوصات الكشف عن سرطان عنق الرحم ، أوصى الخبراء بإجراء فحص منزلي لسرطان عنق الرحم ، والذي يمكن أن يساعد في إنقاذ الأرواح.

قال الخبراء إنه يجب إعطاء النساء خيار إجراء فحوصات سرطان عنق الرحم في المنزل ، مما يمكن أن يساعد في إنقاذ الأرواح، ووجدت دراسة استقصائية أجراها الصندوق العالمي لأبحاث السرطان أن 62 % من النساء يفضلن طريقة الفحص في المنزل ، نظرًا لأنها موثوقة ومثبتة سهلة.

سيشمل الاختبار في المنزل أخذ مسحة سريعة داخل المهبل وإرسالها في مظروف لإجراء الاختبارات المعملية سيقوم الأطباء بفحص عينة فيروس الورم الحليمي البشري ، وهو سبب 99.7٪ من حالات سرطان عنق الرحم.

أثناء الفحص الدوري لعنق الرحم ، الذي يتم تقديمه للنساء بين 25 و 64 عامًا ، يتم أخذ عينة صغيرة من الخلايا من عنق الرحم واختبارها لفيروس الورم الحليمي البشري، ومع ذلك ، يبدو أن أخذ العينات من المنزل طريقة أكثر دقة وراحة وموثوقية للقيام بنفس الوظيفة.

سيتم إجراء دراستين واحدة بدأت في لندن في يناير 2021 ، بعد دومفريز وجالواي في الصيف ، لمعرفة ما إذا كان هناك المزيد من الأشخاص الذين يخضعون لطريقة الاختبار المنزلي لسرطان عنق الرحم، إذا تم العثور على معدل مرتفع ، سيتم طرح مجموعات الاختبار المنزلي من قبل هيئة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة.

وفقًا للدراسات ، تستطيع النساء جمع عينات جيدة ، كما أن الاختبار الذاتي يعطي نتائج دقيقة ، عند استخدام المجموعة بشكل صحيح، و نُشر تحليل للدراسات حتى الآن في المجلة الطبية البريطانية أكد أن الاختبار أكثر راحة نسبيًا ، حيث لا تحتاج النساء إلى الذهاب إلى عيادة الممارس العام ، ولا يوجد أي استخدام للمنظار للكشف أو الحصول على العينات من السيدات.