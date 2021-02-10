هل تنقل الأم الحاصلة على لقاح كورونا الأجسام المضادة إلى المولود؟

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القاهرة - سامية سيد - مع استمرار جائحة فيروس كورونا في التسبب في آلاف الوفيات وملايين الإصابات في جميع أنحاء العالم ، يتابع الباحثون بقلق العدوى ومعدلات الوفيات، خاصة بين الحاصلين على اللقاحات، حيث يساعد هذا في الوصول إلى تقدير أولي لفعالية اللقاح من حيث احتواء انتشار الفيروس.

الامهات المحصنات ونقل الاجسام المضادة للأطفال

عدوى كورونا أثناء الحمل

إحدى المجموعات المعرضة للخطر والتي تتطلب حماية خاصة من عدوى الفيروس هي النساء الحوامل، ولكن السؤال الملح هو ما إذا كان التطعيم من هذه الفئة سيثير أجسامًا مضادة وقائية قادرة على المرور عبر المشيمة ، إلى الجنين أم لا.

تصف دراسة أولية جديدة على موقع medRxiv * الحالة الأولى للأجسام المضادة لـ فيروس كورونا التي تم اكتشافها في دم الحبل السري لطفل مولود لأم تم تحصينها بالجرعة الأولى من لقاح كورونا mRNA من مودرنا قبل ثلاثة أسابيع.

في وقت سابق ، ارتبط إعطاء لقاحات الأنفلونزا والدفتيريا والسعال الديكي للنساء الحوامل بوجود أجسام مضادة عند الجنين ، مما يحمي الأخير من هذه الأمراض ، بمستوى عالٍ من الأمان والفعالية.

وقد أدى ذلك إلى توصيات بأن تتلقى النساء الحوامل لقاح الأنفلونزا و الدفتيريا خلال فترة الحمل ، وذلك لحماية أطفالهن حديثي الولادة من هذه الأمراض، وكان من المتوقع حدوث تأثير مماثل بعد تطعيم الأم ضد كورونا ، لكن البيانات غير متوفرة لدعم مثل هذه التوصية.

يظهر دم الحبل السري الأجسام المضادة لـ كورونا

تهدف الدراسة الحالية إلى المساهمة في مجموع الأدلة على المناعة الوقائية لحديثي الولادة الناتجة عن تطعيم الأم باللقاحات الحالية ضد فيروس كورونا، وكانت عاملة رعاية صحية في الخطوط الأمامية تلقت الجرعة الأولى من لقاح Moderna ، وهو لقاح mRNA ، عندما كانت حاملاً في الأسبوع 36.

بعد ثلاثة أسابيع ، أنجبت طفلة سليمة عن طريق الولادة الطبيعية، وكان الرضيع نشيطًا وطبيعيًا في جميع المظاهر، ووفقًا لتقييم الرضيع المعياري، وبدأت الأم بالرضاعة الطبيعية الحصرية وتلقت جرعة اللقاح الثانية في الوقت المناسب ، خلال فترة ما بعد الولادة.

مباشرة بعد الولادة ، تم أخذ عينات دم الحبل السري تحت ظروف معقمة، إلى جانب تصنيف دم حديثي الولادة واختبار مضاد الجلوبولين المباشر، وتم استخدام عينة لفحص الأجسام المضادة لبروتين ارتفاع فيروس كورونا.

ثبت أن دم الحبل السري يحتوي على أجسام مضادة للجلوبولين المناعي G (IgG) للفيروس ، بمستوى 1.3 وحدة / مل. استهدفت هذه الأجسام المضادة على وجه التحديد مجال ربط المستقبلات (RBD) لمستضد السنبلة.

أفاد الباحثون أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اكتشاف الأجسام المضادة من دم الحبل السري المستمدة من الأم لـ كورونا، بعد تحصين الأم بلقاح كورونا.

في ضوء النتائج السابقة ، يجب توقع أن لقاحات mRNA الجديدة ضد كورونا ستؤدي إلى حماية فعالة ضد العدوى لحديثي الولادة من الأمهات المحصنات، ومع ذلك ، يجب إثبات ذلك من خلال التقييم التجريبي ، نظرًا لأن العدوى الطبيعية بهذا الفيروس لا ترتبط ، على ما يبدو ، بالمستوى المرتفع المتوقع من المرور عبر المشيمة للأجسام المضادة الواقية.