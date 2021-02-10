شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحمى نفسك من 5 أمراض مزمنة؟ الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن آليات الحماية من الإصابة بالأمراض غير السارية والتي تتضمن السكر والقلب والأوغية الدموية والأورام وأمراض الجهازالتنفسي.

وقالت وزارة الصحة والسكان يجب استبدال طبق المخلل بطبق السلطة فيحتوى المخلل علي نسبة كبيرة من الملح والذى يعد سبب أساسى للإصابة بارتفاع ضغط الدم ويحتوى طبق السلطة علي 5 ثمرات من الخضار والفاكهه وهو المعدل الذي يحمى بشكل كبير من الأمراض غير السارية.

وأضافت وزارة الصحة : يجب الإقلاع عن التدخين مطلقا مع تجنب صعود السلالم الكهربائية والاعتماد علي الصعود علي السلالم العادية وتابعت : يجب تقليل استهلاك الملح والسكر واستبدالهما بالخل والتوابل والعسل .

وتابعت : يجب استبدال الدقيق الابيض بالعيش البلدى مع استبدال الدهون المهدرجة بالذيوت النباتية مع استبدال المشروبات الغاذية والعصائر المعلبة بالمياة والعصائر الطبيعية مع ديمومة الحركة وممارسة النشاط البدني .