2.4 مليون يحصلون على لقاح كورونا في ألمانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض، الأربعاء، أن عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد كورونا وصل إلى نحو 2.4 مليون شخص.

يأتي ذلك منذ بدء حملة التطعيم ضد كورونا في ألمانيا قبل نحو 6 أسابيع.

وحسب هذه البيانات، فقد وصل عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم إلى نحو 1.1 مليون شخص.

ولا تزال التطعيمات مقصورة حتى الآن على الأشخاص المنتمين إلى المجموعات التي تواجه مخاطر عالية للإصابة.

وجاء من بين تلقوا التطعيم على مستوى ألمانيا نحو 365 ألفا و140 شخصا من نزلاء دور الرعاية والذين بإمكانهم تكوين حماية من المرض بالحصول على الجرعة الثانية.

وتلقى أكثر من نصف مليون شخص الجرعة الثانية من التطعيم بناء على طبيعة عملهم ومنهم على سبيل المثال العاملون في مجال التمريض والرعاية الصحية.