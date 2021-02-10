رغم نقص الحقن.. اليابان تحدد موعد طرح لقاحات كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن رئيس الوزراء الياباني، الأربعاء، أن بلاده ستبدأ تطعيم سكانها ضد فيروس كورونا الأسبوع المقبل.

وتوصلت اليابان إلى صفقات مع 3 شركات أدوية كبرى لشراء جرعات لقاح تكفي لسكانها البالغ عددهم 126 مليون نسمة.

لكنها لم تعلن بعد عن خطة تلقيح تفصيلية، قبل أقل من 6 أشهر على بدء الألعاب الأوليمبية المؤجلة بسبب الوباء.

ومن المحتمل أن يصبح لقاح فايزر/ بايونتيك أول جرعة يتم الموافقة على استخدامها في اليابان خلال الأيام المقبلة، بعد التجارب السريرية المحلية المطلوبة من قبل السلطات الصحية في البلاد.

وقال رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا: "عندما نتأكد من فاعلية اللقاح وسلامته، سنبدأ التطعيم بحلول منتصف الأسبوع المقبل".

وتحاول اليابان تأمين عدد كاف من الحقن الخاصة التي يمكنها استغلال الجرعات الست الكاملة من كل عبوة من لقاحات فايزر.

ويمكن للحقن الأكثر شيوعا سحب 5 جرعات فقط، ما يعني أنه يجب التخلص من آخر جرعة.

وقدّرت وسائل الإعلام المحلية أن مشكلة الحقن قد تجبر البلاد على التخلي عن جرعات من لقاح فايزر تكفي لما يصل إلى 12 مليون شخص.

وقال وزير الصحة نوريهيسا تامورا الثلاثاء: "في البداية سنستخدم الحقن التي يمكنها سحب ست جرعات، لكن بينما نقوم بتلقيح الكثير من الناس ستصبح هذه الحقن نادرة".

وسيكون نحو 10 آلاف عامل طبي أول من يتم تطعيمهم في اليابان، ويأمل المسؤولون في توسيع نطاق التطعيم ليشمل كبار السن من أبريل/ نيسان.