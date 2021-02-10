البحرين تجيز الاستخدام الطارئ للقاح "سبوتنيك في"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وافقت مملكة البحرين، الأربعاء، على الاستخدام الطارئ للقاح "سبوتنيك في" المضاد لفيروس كورونا.

وبإجازة الاستخدام الطارئ للقاح الروسي تكون البحرين قد أقرت رابع استخدام طارئ للقاح في البحرين بعد لقاح شركة "سينوفارم" ولقاح شركتي "فايزر وبيونتيك"، ولقاح أسترازينيكا، والتي يتم توفيرها بشكل مجاني للمواطنين والمقيمين.

وأخذت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بالبحرين رأي لجنة البحوث السريرية والمكونة من المختصين من الأكاديميين والأطباء والمسؤولة عن الموافقة على التجارب السريرية، وبعد عرض الموضوع ومناقشته من جميع جوانبه الفنية والعلمية قررت الهيئة الموافقة على اللقاح والسماح بالاستخدام الطارئ له.



وحول موعد وصول اللقاح والبدء في استخدامه، أوضحت الهيئة أنَّه بناءً على الموافقة الصادرة اليوم ستبدأ وزارة الصحة بإجراءات الاستيراد وفق المعايير والمتطلبات الخاصة بذلك.