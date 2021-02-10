نصائح تعقيم المنزل بعد الشفاء من فيروس كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعقيم المنزل بعد الشفاء من كورونا أمر يشغل بال الكثيرين، لإزالة أي آثار باقية من الوباء، والحصول على بيت مقاوم للفيروسات مرة أخرى.

وللإجابة عن هذا الأمر باستفاضة، قدم البروفيسور فابريزيو بريلياسكو، عالم الفيروسات بجامعة ميلانو الإيطالية، مجموعة من النصائح المهمة لتطهير المنازل والعودة إلى الحياة الطبيعية مرة أخرى بأمان.



قال بريلياسكو إن البيئات التي يجب تطهيرها جيداً، هي الحمام والمطبخ وغرفة النوم، حيث يجب توخي أكبر قدر من العناية في إجراءات التعقيم لهذه الغرف الـ3، وفقاً لموقع "فان بيدج" الإيطالي.

1- غرفة النوم





نصح عالم الفيروسات الإيطالي، ببدء عملية التطهير بغرفة النوم، إذ من الضروري تهوية جميع الأماكن في المنزل، خاصة التي كان يعيش فيها الشخص المصاب أغلب الوقت.

وأوضح "بريلياسكو" بعد فتح النوافذ، ببدء تنظيف الشراشف والبطانيات وحتى المناشف في الحمام.





في هذه الحالة، كما أوضح الدكتور ماتيو فادينتي، المتخصص في تقنيات الوقاية للبيئات وأماكن العمل ومستشار الرابطة الإيطالية لمدربي ومشغلي السلامة المهنية، أن أفضل حليف لتطهير مناشف الحمام وملاءات غرف النوم، هو الغسالة، من خلال غسل كل شيء بأعلى درجة حرارة ممكنة يحتملها القماش.

ويفضل أن تصل درجة الحرارة إلى 90 درجة، بالإضافة إلى استخدام منتجات مطهرة لتضاف إلى المنظفات العادية التي تستعمل للغسيل اليومي.



2- المراتب والوسائد

من المهم الاهتمام بشكل كبير بالمراتب والوسائد، ولكن ليس فقط لأكياس السرير فقط، بل أيضاً الخاصة بالأريكة، والتي يجب غسلها وفقاً لنفس القواعد المطبقة على الملاءات والبطانيات.

ونظراً لعدم إمكانية غسلها في الغسالة، يجب وضع حشوات الوسائد أو المراتب في الهواء الطلق والشمس، ومعالجتها بمنتجات رش مطهرة خاصة (التي يمكن العثور عليها في السوبر ماركت)، أو حتى استخدام البخار إذا أمكن.

3- الأرضيات

بمجرد الانتهاء من مهمة غسل الملاءات والشراشف، تأتي خطوة تنظيف أرضيات الغرف المختلفة، والتي يمكن بدئها بجمع الغبار باستخدام المكنسة الكهربائية أو بقطعة قماش خاصة.

كما أكد "فادينتي" على ضرورة التنظيف باستخدام منتج لإزالة الشحوم لإزالة الأوساخ الصعبة التي لا يمكن أن تؤوي البكتيريا فقط، بل يمكنها أيضاً أن تكون واقية من الفيروسات.

بعد هاتين الخطوتين، تأتي خطوة التعقيم، باستخدام أي منتج يحتوي على مطهر، أو استعمال مبيض أو منتج يحتوي على كحول بنسبة 70% أو مطهراً به مادة الكلوريد البنزالكونيوم.

4- طاولات المطبخ أو الحمام

قواعد تنظيف الأسطح، مثل الطاولات أو المواقد أو تركيبات الحمام هي نفسها مثلها مثل طريقة الأرضيات، من خلال المسح أولاً بقطعة قماش لإزالة الغبار، ثم استعمال منظف (مزيل شحوم أو معقم)، ثم أخيراً المطهر.





5- تنظيف الأشياء الأكثر استخدامًا في المنزل

كما ذكرنا سابقاً، فقاعدة التنظيف هي إزالة الغبار أولاً ثم التطهير، الأمر نفسه الذي ينطبق على الأشياء اليومية، مثل جهاز التحكم عن بعد (الريموت)، المحمول، المقابض، ولكن بحذر شديد، ومن الأفضل تجنب المنتجات السائلة للغاية لتنظيف وتطهير هذه الأشياء، حتى لا تتعرض للتلف.





وقد يكون من الأفضل استخدام المناديل أو البخاخات بالرش عليها من على مسافة ثم مسحها جيداً ولكن برفق, ومن المهم أيضاً تعقيم كل شيء استخدمناه، مثل المكانس ومرشحات المكنسة الكهربائية وغيرها من الأدوات المستخدمة في التنظيف والتطهير.