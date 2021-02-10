طرق التخلص من الرطوبة في الجسم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - إذا كنت تعاني من بعض الأعراض مثل الألم في الجسم مع الشعور بالوهن، فقد يكون هذا ناتجا عن رطوبة الجسم فتعرف على كيفية التخلص منها.

تنتج رطوبة الجسم نتيجة تغيرات داخلية في حرارة الجسم بشكل مختلف عن البيئة الخارجية، مما يؤثر على صحة الإنسان بشكل سلبي، خاصة بالعضلات والعظام، ويرجع هذا لبعض الأسباب، ولهذا نتعرف على أسباب رطوبة الجسم وكيفية التخلص منها.



أسباب رطوبة الجسم

تحدث رطوبة الجسم نتيجة عدم قدرة الجسم على مواجهة تقلبات الطقس الخارجية.

تناول بعض من أنواع الأدوية التي لها دور في التسبب في تعزيز الرطوبة داخل الجسم ومنها المضادات الحيوية.

وجود تقلبات في الطقس مثل الارتفاع والانخفاض في درجات الحرارة مما يؤثر على الجسم من الداخل.

وجود مشكلة في الجهاز الهضمي تؤدي إلى عدم قدرته على امتصاص السوائل بشكل سليم.

كثرة تناول بعض الأطعمة ومنها عصير البرتقال ومنتجات الألبان والأطعمة الدهنية والطماطم.

الوزن الزائد وكثرة الدهون بالجسم.





أعراض رطوبة الجسم:

وجود ألم بالظهر.

احتباس البول مما يتسبب في صعوبة التبول.

الشعور بالإرهاق والخمول الدائمين.

الإصابة بالبلغم والكحة والتي تكون نتيجة لتأثير الرطوبة على الرئتين.

الإصابة بمشكلات عند الهضم وهذا لتأثيرها على الجهاز الهضمي.

كيفية التخلص من الرطوبة في الجسم

تناول بعض الأطعمة والمشروبات





يعتبر تناول الشاي الأسود أو الأخضر من الأشياء المهمة التي تساعد على التخلص من الرطوبة في الجسم، حيث إن الشاي يحتوي على مضادات الأكسدة التي تقلل من البرد، كما أن له القدرة على تضييق الغدد الدرقية وهذا يقلل من الإصابة بالتعرق.

كما يمكن تناول بعض أنواع من الأطعمة التي تقلل من رطوبة الجسم ومنها الأرز البني والجزر، والهليون والشعير والفاصولياء الحمراء والشوفان.

ممارسة الرياضة





ممارسة أنواع الرياضة المختلفة يساعد على التخلص من رطوبة الجسم، حيث أنها تساعد على تحفيز أعضاء الجسم ويزيد من الطاقة، والجدير بالذكر أن من يعانون من الوزن الزائد يكونون أكثر عرضة للرطوبة، وممارسة الرياضة تساعد على إنقاص الوزن بشكل كبير.

الحجامة





تعتبر من الطرق الطبيعية التي يلجأ إليها الصينيون في التخلص من رطوبة الجسم وتعزيز الدورة الدموية، مما يساعد على إزالة السموم الموجودة بالجسم، وهذا يقلل من الشعور بالتعب والإجهاد الناتج عن الرطوبة المتراكمة داخل الجسم، ويوجد العديد من الأماكن المتخصصة التي تقوم بالحجامة.

الوخز بالإبر والكي





من إحدى الطرق التي يتبعها الطب الصيني للتخلص من الرطوبة الزائدة بالجسم، كما أنه له الكثير من الفوائد المختلفة منها التخلص من السموم، كما أن الحرارة الناتجة عن الكي تساعد على تجفيف الرطوبة الموجودة بالجسم.

تغيير نمط الحياة