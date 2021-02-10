شكرا لقرائتكم خبر عن لأضراره على أجهزة «الأندرويد».. «جوجل» تزيل تطبيقًا شهيرًا من متجرها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أخلى متجر «جوجل» مسؤولية وقوع أي أضرار ناجمة عن استعمال المُستخدمين لأحد أكثر تطبيقاتها شهرة وهو يرتكز على «الرمز الشريطي» وهو «البار كود»، وذلك نتيجة تحوّل التطبيق إلى برمجية خبيثة تهاجم الأجهزة.

وقرر المتجر إزالة التطبيق الذي يحمل اسم «باركود سكانر» حتى لا يتيح الفرصة للمستخدم الوقوع في الفخ، وتنزيل التطبيق الذي يلحق الأذى بهواتف «الأندرويد»، ورغم أن حوالي 10 ملايين مُستخدم حمّل التطبيق من المُتجر إلا أنهم لم يترددوا في إتخاذ خطوات لحماية الجميع، بعد اكتشاف تغييرات بالتطبيق في آخر تحديث ديسمبر الماضي.

وتضمنت الأضرار والتغييرات، وفقًا للموقع الامريكي «xda-developers»، إضافة الإعلانات أثناء استعمال التطبيق حتى يتم جني المال، من خلال التفاعل مع تلك الإعلانات، وبينما بدأ المستخدمين في إصدار شكاوى مُتكررة حول البرمجية الخبيثة التي تفرض على الأشخاص حاملي هواتف «الأندرويد» مشاهدة إعلانات بطريقة تتسبب في إزعاجهم، والتفت المتجر إلى المشكلة وحذف التطبيق على الفور.