شكرا لقرائتكم خبر عن بدون رقابة.. كُل ما تريد معرفته عن «كلوب هاوس» التطبيق الأشهر في السعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصبح تطبيق التواصل الصوتي المباشر «كلوب هاوس»، محل الأنظار في السعودية، لأنه غير خاضع للرقابة من قبل السلطات، رغم ما يشهده من مناقشات مستفيضة حول الحقوق والهوية الوطنية.

أوائل عام 2020، أُطلق تطبيق «كلوب هاوس»، بعد أن عقد إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، وفلاد تينيف الرئيس التنفيذي لشركة «روبن هود» مناقشات عديدة.

وعن تفاصيل التطبيق، لا يمكن الدخول إلى غرف الدردشة الخاصة بالتطبيق إلا من خلال دعوات من الأعضاء الحاليين، إذ بدأ بيع الدعوات إلى المنصة مقابل ما يترواح من 50 إلى 400 يوان صيني (7.73 دولار إلى 69.59 دولار) على مواقع التجارة الإلكترونية الصينية الشهيرة، وفقًا لـ«الشرق الأوسط».

لا يزال تطبيق كلوب هاوس غير خاضع للرقابة، ولا يتم إتاحته سوى على الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل «آي أو إس»، كما أنه غير متاح في متجر تطبيقات «آبل» المحلي، ويمكن لمستخدمي البر الرئيسي الصيني الوصول إلى التطبيق من خلال تعديل موقع متجر التطبيقات الخاص بهم.

ولم يتضح السبب في استمرار عدم حجب هذا التطبيق في الصين، على الرغم من أن بعض المواقع الاجتماعية الأجنبية التي يتابعها بعض الصينيين تمكنت من العمل تحت رادار المراقبة.