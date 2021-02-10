شكرا لقرائتكم وضعت صمغاً على شعرها بدل المثبت.. لن تصدقوا ما حدث! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لم تكن تعلم السيدة الأميركية تيسيكا براون أن ما فعلته حين استعملت صمغاً بدل مثبت الشعر سيوصلها إلى هذا الحال، الذي دفعها إلى طلب المساعدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لتتمكن من جمع أكثر من 15 ألف دولار قبل عملية جراحية قد تُجرى لها.

في التفاصيل، نشرت تيسيكا براون المقيمة في لويزيانا مقطع فيديو على شبكة "تيك توك" الاجتماعية في نهاية الأسبوع الماضي أوضحت فيه أن نفاد سائل تثبيت الشعر المعتاد لديها دفعها إلى استخدام غراء قوي جداً كبديل.

وقالت المرأة الأربعينية عبر الشبكة الاجتماعية إن "الفكرة كانت سيئة، سيئة، سيئة"، شارحة وهي على وشك البكاء، أن شعرها ملتصق على رأسها على هذا النحو منذ شهر.

ومن المعروف أن هذا الصمغ الكيميائي الذي يشكّل الأسيتون والبروبان أبرز مكوناته، يجب ألا يلامس الجلد أبداً، وذلك وفقًا لورقة المعلومات عن المنتج، لأنه يمكن أن يسبب تهيجاً خطيراً.

عملية طويلة

وخلال الأيام التي تلت وضعها الصمغ على شعرها، استخدمت تيسيكا براون الكثير من المنتجات والمستحضرات ومنها زيت جوز الهند للتخلص منه، ولكن دون جدوى، بينما اقترح عليها مستخدمو الإنترنت عدداً كبيراً من الحلول، ثم نشرت السيدة صوراً لها في قسم الطوارئ بمستشفى في تشالميت بولاية لويزيانا، حيث كانت تأمل في الحصول على المساعدة، إلاّ أن الزيارة لم تكن كافية، فقالت براون عبر إنستغرام، بعدها "ستكون حقاً عملية طويلة".

بدورها، نشرت شركة صناعة الغراء "غوريلا غلو" عبر تويتر تعليقاً أسفت فيه للحادث غير المرغوب فيه، مبديةً سعادتها بكون تيسيكا طلبت المشورة الطبية.

وأوضحت الشركة ذات الرأسمال العائلي أن هذا الوضع فريد من نوعه نظراً إلى أن هذا المنتج غير موصوف للشعر لأنه يُعتبَر دائم الالتصاق.

مساعدات بـ15 ألف دولار

فلم يبق أمام براون إلا أن توجّه نداء عبر موقع "غوفندمي" دعت فيه إلى التبرع لها لكي تتمكن من تغطية تكاليف علاجها الطبي، وقد جمعت بالفعل أكثر من 15 ألف دولار، الثلاثاء.

ونشر موقع "تي إم زي" مقطع فيديو تم تصويره أمس أيضاً، تتولى فيه صديقة تيسيكا بقص ذيل شعرها وتطبيق منتج جديد ولكن من دون نجاح.

ومن المقرر أن تتجه تيسيكا براون إلى لوس أنجلوس هذا الأسبوع للقاء جراح التجميل مايكل اوبينغ الذي سيزيل الصمغ، على ما قالت الناطقة باسم الطبيب لوكالة فرانس برس.

وأشار الموقع إلى أن أوبينغ هو الذي قدم خدماته بشكل عفوي مجاناً إلى تيسيكا التي ناهز عدد متابعيها على تيك توك 800 ألف، كذلك عرضت مصففة شعر الفنانة بيونسيه نيل فارينا المساعدة عبر حسابها على إنستغرام.