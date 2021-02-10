هل أقراص الزنك فعالة في علاج نزلات البرد والكورونا؟ 

بيروت - نادين محمد - نزلات البرد ، كما يوحي الاسم ، هي عدوى الجهاز التنفسي الأكثر انتشاراً وتكراراً في الأشخاص من جميع الأعمار. يمكن أن يكون سببه عدداً من الفيروسات. ومع ذلك ، فإن الإنفلونزا والكورونا هي من بين الأنواع الأكثر شيوعاً تليها الفيروسات غير التنفسية والالتهابات البكتيرية والحساسية.

يعتبر الزنك من العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم لمحاربة الالتهابات. يتم إعطاء مكملاته ، غالباً على شكل أقراص استحلاب ، لعلاج نزلات البرد بعد فترة وجيزة من ظهور الأعراض. وفقاً لدراسة ، يُطلب من الأشخاص المصابين بنزلات البرد إذابة المستحلبات ببطء في الفم عدة مرات في اليوم للعلاج المبكر.

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إليك العلاقة بين مستحلبات الزنك ونزلات البرد

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تقول إحدى الدراسات إن الزنك لديه القدرة على منع تكاثر فيروسات الأنف وفيروسات الجهاز التنفسي الأخرى بمجرد أن تذوب أقراص الزنك في الفم .

هل أقراص استحلاب الزنك آمنة؟

توجد بعض الآثار الجانبية لأقراص استحلاب الزنك ، لكنها ليست شديدة. الآثار الجانبية لأقراص الزنك هي الطعم السيئ والغثيان. لهذا السبب ، غالباً ما يتم تحذير المرضى الذين يعانون من نزلات البرد الذين أوصوا بهذه الأقراص من هذه الآثار الجانبية حتى يتمكنوا من تحديد ما إذا كانوا يريدون التعافي بشكل أسرع.

أيضاً ، تحتاج فعالية مستحلبات الزنك للبالغين الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً والذين يعانون من أمراض مزمنة إلى مزيد من البحث. يمكن أن يتداخل تناول هذه المكملات لفترة طويلة مع استقلاب النحاس في الجسم ويسبب آثاراً ضارة.

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ما هي الجرعة الآمنة؟

تساعد مستحلبات الزنك في تقليل مدة أعراض البرد الشائعة مثل أعراض الأنف والحمى والسعال والتهاب الحلق بنسبة 12-48 في المائة بجرعة يومية تزيد على 75 مجم.

تتوفر مستحلبات الزنك على نطاق واسع كأدوية لا تتطلب وصفة طبية ويجب تناولها بعد ظهور الأعراض بوقت قصير.

في البالغين الأصحاء ، تقلل مستحلبات الزنك من متوسط مدة نزلات البرد عند تناولها خلال 24 ساعة من بدء الأعراض.

تميل الأعراض أيضاً إلى الاستمرار في غضون سبعة أيام من العلاج.

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الأسئلة الشائعة

1. ما مقدار الزنك الذي يجب أن أتناوله لنزلات البرد؟

الجرعة اليومية الموصى بها من الزنك هي 8 مجم / يوم للإناث بينما 11 مجم / يوم للذكور. قد تتغير الجرعة بسبب خطورة الظروف الصحية مثل نزلات البرد.

2. هل 50 ملغ من الزنك أكثر من اللازم؟

أظهرت دراسة نشرت في مجلة مكتبة كوكرين أن الزنك قد تم تناوله بجرعات 100-150 مجم / يوم في مجموعة معينة من الناس لمدة ستة أسابيع مع بعض الآثار الجانبية. لذلك ، يمكن إعطاء 50 مجم لبعض الأشخاص حسب شدة الحالة.

3. ما الذي يجب ألا تتناوله مع الزنك؟

قد يتداخل الزنك مع بعض الأدوية الموصوفة لضغط الدم أو مميعات الدم.

4. هل يمكنك تناول الكثير من الزنك لعلاج الزكام؟

يمكن أن يؤدي تناول الكثير من الزنك إلى تسريع عملية الشفاء من نزلات البرد، ولكنه يزيد من خطر القيء والغثيان ويزيد الحالة سوءاً.

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