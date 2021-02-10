شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: المصابون بأمراض ذهنية أكثر عرضة للإصابة بـ«كوفيد-19» بمعدل الضعف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعاني المصابون من اختلال في الوظائف الإدراكية والذهنية وضعف الذاكرة من الإصابة بـ«كوفيد-19» بمعدل الضعف مقارنة بغيرهم من الأصحاء.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، في تقرير لها اليوم، إن تحليل السجلات الطبية الإلكترونية لما يقرب من 62 مليون شخص في الولايات المتحدة، توصل إلى أن السود المصابين بهذه الأعراض الذهنية أكثر عرضة لمخاطر الإصابة، ولكن بمعدل ثلاثة أضعاف مقارنة بالبيض، والذين يصابون بمعدل الضعف فقط.

وقال التقرير إن المصابون بـ«الخرف» يتعرضون لمزيد من خطورة الإصابة بفيروس كورونا، ومن ثم يتم نقلهم إلى المستشفى، وذلك مقارنة بغيرهم، مؤكدا في الوقت نفسه بأن الملونين يتعرضون بشكل عام وعلى نحو غير متناسب للإصابة بالضرر خلال تفشي الجائحة.

ونبه التقرير إلى أن خطورة الإصابة التي يتعرضون لها لا يمكن تفسيرها تماما من خلال العوامل المشتركة بين المرضى الماصبين بالخرف، وهي عوامل للإصابة بكوفيد-19 والتي تشمل التقدم في السن، والحياة في دور المسنين والإصابة بحالات مثل السمنة والربو والسكر وأمراض القلب.

وقال أستاذ الطب بجامعة متشجين كنيث لانجا، إن الأشخاص الذين يعانون من اختلال الوظائف الإداركية «أكثر اعتمادا» على من حولهم في أداء الأمور التي تتعلق بالإجراءات الاحترازية والتي من بينها ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي، والتي عادة ما ينسون الالتزام بها ويحتاجون من يذكرهم.

وشددت الدراسة على ضرورة توفير الحماية للمرضى المصابين بضعف الذاكرة خاصة ذوي البشرة السمراء.

وذكر التقرير الذي قاده باحثون بجامعة كيس وسترن رزيرف، الذي قام بتحليل سجلات صحية إلكترونية لـ61.9 مليون شخصا تبدأ أعمارهم من الثامنة عشر فيما فوق، بالولايات المتحدة، حيث حصل الباحثون على بياناتهم من 360 مستشفى و317 ألف جهة مسؤولة عن توفير الرعاية الصحية عبر خمسين ولاية.