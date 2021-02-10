طريقة التخسيس الآمنة برجيم شوربة الجزر لـ3 ايام 

بيروت - نادين محمد - يمكن اعتماد طريقة تخسيس آمنة عن طريق تطبيق نظام غذائي صحي لا يحتوي على نسبة مرتفعة من الدهون والسكريات وممارسة التمارين الرياضية بانتظام. كذلك من المفيد اللجوء إلى بعض انواع الرجيم الخاصة التي تسرع عملية حرق الدهون. ومنها طريقة التخسيس الآمنة والسريعة برجيم شوربة الجزر الذي يمكن تطبيقه لـ3 ايام.

قواعد الرجيم

​



من المفيد تطبيق طريقة التخسيس الآمنة والسريعة باتباع رجيم شوربة الجزر. فمن المعروف أن الشوربات تحتوي على عدد قليل من السعرات الحرارية وعلى نسبة مرتفعة من الالياف. كما ان تناولها يوفر الشعور بالشبع لمدة طويلة خلال النهار. ومن الممكن الاستفادة منها من اجل تسريع عملية المرور المعوي وتحسين عملية الهضم.

- تقضي هذه الحمية بتناول شوربة الجزر خلال وجبتي الغداء والعشاء.

- تسمح ايام الرجيم الـ3 بحرق الدهون التي تتراكم في مناطق الجسم المختلفة وتساعد على خسارة الوزن لوقت طويل جداً.

​



- من الضروري ان يتم بعد انتهاء مدته اتباع نظام غذائي صحي لا يحتوي على الدهون الضارة والسكريات. ومن المهم الحرص على تناول الخضار والاطعمة غير المصنعة وشرب كمية كبيرة من الماء خلال النهار وممارسة الرياضة.

- يحب عدم فعل هذا لأكثر من 3 ايام على يتم تكرار التجربة بعد مرور شهر واحد.

-

اليوم الاول

​



في هذا اليوم يجب تحضير شوربة الجزر مع البروكولي والكرفس التي تحتوي على عدد كبير جداً من المغذيات.

المقادير



5 حبات باقات صغيرة من البروكولي

3 اغصان من الكرفس مفرومة

حبة بصل مفرومة

قطعة من الملفوف الابيض

حبتا جزر مقشرتان ومبشورتان

القليل من مرق الخضار الطبيعي

نصف ملعقة وسط من الملح

عصير نصف حبة ليمون

ملعقتا طعام من زيت نباتي

الطريقة



1 يوضع الكرفس والبصل والبروكولي مع كمية قليلة من الزيت على النار حتى تنضج المكونات.

2 يضاف المرق والملح وسائر الخضار.

3 يترك الخليط على النار لمدة 5 دقائق. بعد ذلك يبرد قليلاً ويتم تناوله.

اليوم الثاني

​



في هذا اليوم ينصح بتناول شوربة الجزر والزنجبيل خلال وجبتي الغداء والعشاء على ان تتم اضافة مكونات صحية الى وجبة الفطور.

المقادير



500 غ من الجزر

حبتا بصل مفرومتان

ليتر من مرق الخضار

ملعقتان وسط من بودرة الزنجبيل

3 حبات مفرومة من الثوم

كوب من زيت نباتي

نصف معلقة وسط من الملح

نصف ملعقة وسط من الفلفل الحلو

ملعقتا طعام من زيت نباتي

اقرئي أيضاً:رجيم سريع لخسارة الوزن ببسكويت الفطور والخضار

الطريقة



1 من اجل تحضير هذه الشوربة يوضع الجزر مع الزنجبيل والثوم ومرق الخضار على النار مع كمية كافية من الماء. يترك الخليط حتى يغلي.

2 بعد هذا يقلى البصل بالقليل من الزيت.

3 تخلط كل المكونات ويضاف الملح والفلفل ويترك الطبق ليبرد قليلاً قبل ان يتم تناوله.

اليوم الثالث



في هذا اليوم الاخير من الممكن تناول وجبتين تحتويان على مأكولات صحية بكمية قليلة مع طبق كبير من شوربة الجزر والعدس الاحمر.

المقادير

​



حبتا بطاطا حلوة متوسطتا الحجم مقشرتان

حبة تفاح مقشرة ومنزوعة البذور

حبة بصل مفرومة

حبتا جزر مبشورتان

كوب من العدس الاحمر

نصف ملعقة وسط من الكمون

نصف ملعقة وسط من الفلفل الحار

ليتر من مرق الخضار

جذر زنجبيل مفروم

ملعقة وسط من الملح

ملعقتان وسط من زيت الزيتون

الطريقة



1 يوضع الزيت على نار هادئة ويضاف اليه الجزر المقطع والبطاطا الحلوة والبصل والتفاح ويقلب الخليط على النار لمدة لا تقل عن 10 دقائق.

2 يضاف الزنجبيل ومرق الخضار والعدس والفلفل. تخلط كل المكونات ثم تترك على نار هادئة لمدة لا تقل عن 30 دقيقة.

4 حين تصبح الشوربة سميكة تنزع عن النار وتترك لتبرد قليلاً قبل ان يتم تناولها.

يعتبر هذا الرجيم طريقة تخسيس آمنة وسريعة حيث يمكن خسارة الوزن في مدة قصيرة جداً. لكن ينصح بعدم تناول الزنجبيل في حالات السكري وامراض الدم او الحمل. والافضل عدم اضافة الليمون في حال المعاناة من الاضطرابات الكلوية او الصفروية او من حرقة وقرحة المعدة.

​



