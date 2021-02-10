صحة ورشاقة

أطباء روس يتمكنون من إنقاذ حياة شخص بعد إخراج قلم من جمجمته

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأربعاء 10 فبراير 2021

تمكن أطباء روس من إنقاذ حياة شخص، بعد إخراج قلم من جمجمته، كان قد دخل عن طريق عينه.

 

واستطاع أطباء قسم الإسعاف في منطقة روستوف، من سحب القلم الذي انتهى في الدماغ بعد دخوله عن طريق العين.

 

وقال الأطباء إن القلم دخل العين بشكل كامل، ووصلت نهايته إلى مؤخرة الجمجمة.. مر الجسم الغريب بالمليمترات من الأوعية الدموية الرئيسية وجذع الدماغ.

 

وبعد العملية، خضع المريض لفحص الأشعة المقطعية وتم إدخاله إلى وحدة العناية المركزة، وكان قد تم استقباله في وقت متأخر من مساء يوم 6 فبراير، وفق "سبوتنيك".

 

وعن كيفية دخول القلم إلى الدماغ، فالأمر لا يزال غير معروف، فالأطباء لم يكن لديهم الوقت والفرصة للحديث حول هذا الموضوع مع المريض. كما لم يتم الإعلان بعد عن التنبؤات بشأن حالته الصحية.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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