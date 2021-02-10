شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة طبية تحسم الجدل بشأن علاقة «فيتامين د» والوقاية من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت دراسة أجراها أطباء ألمان أنه ليس هناك إثباتاً يعول عليه في أنه يمكن الوقاية من فيروس كورونا المستجد من خلال مكملات فيتامين د.

ووفقا للجمعية الألمانية للتغذية التي أجرت الدراسة، فإنه لم يتم إثبات علاقة تأثير سببية واضحة بين انخفاض نسبة فيتامين “د” واتخاذ فيروس كورونا لدى المرضى مسارات مرضية خطيرة.

وأوضحت أنه على الرغم من وجود تقارير تشير إلى تأثيرات إيجابية لتناول فيتامين “د” على مسار مرض كورونا، إلا أن الدراسات كان بها غالباً أوجه قصور فنية، لأنه على سبيل المثال لم تكن نسبة الفيتامينات لدى الأشخاص الخاضعين للاختبار معروفة قبل أن يمرضوا من الأساس.

وتوصل علماء التغذية الألمان إلى أنه “ليس هناك أية براهين حالياً يمكنها تبرير منح مكملات فيتامين د للأشخاص الذين لديهم نسبة فيتامين د مناسبة أو بهدف الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، أو للحد من شدة المرض بعد الإصابة به”.

كما أكد خبراء الجمعية الألمانية للتغذية ضرورة تجنب تناول جرعة زائدة من فيتامين د، محذرين من إمكانية أن يؤدي ذلك إلى تكون حصوات الكلى وكذلك تكلسات الكلى وإلى اضطرابات الجهاز القلبي الوعائي.