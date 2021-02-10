تحورات كورونا.. هل يحمي ارتداء "كمامتين" من الإصابة؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عندما يتعلق الأمر بحماية نفسك من أي سلالات متحورة من فيروس كورونا، ربما كان وضع كمامتين أفضل من الاكتفاء بواحدة.

وشوهد عدد من الساسة، من بينهم نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس والسيناتور ميت رومني، وهم يضعون كمامتين، كما أن كبير خبراء الأمراض المعدية بالولايات المتحدة أنتوني فاوتشي أوصى بأن يستعين الأمريكيون بكمامتين يوميا.

وحول الأمر "الأصوب" في وضع الكمامات على الوجه، قال أطباء وخبراء في الصحة العامة إن أي نوع من الحماية أفضل من عدم الاكتراث المطلق.

وقال الدكتور مات بينيكر رئيس الجمعية الأمريكية لعلم الفيروسات الإكلينيكي: "نوع الكمامة الجيد هو ذلك الذي تضعه باستمرار على الأنف والفم متى كنت في مكان عام.. عند هذه النقطة، علينا أن نركز على تحقيق ذلك الهدف أكثر من التركيز على وضع كمامتين".

من جهته، قال الدكتور دوش شيفر، الأستاذ بمركز فريد هاتشينسون لأبحاث السرطان، إن نوع الكمامات التي تستخدمها وعددها يتوقف على المكان الذي تنوي الذهاب إليه.

وأضاف: "من الضروري جدا أن تضع الكمامة على النحو المناسب وباستمرار عندما تكون في أجواء عالية المخاطر، حيث يمكن أن يكون الفيروس أسرع انتشارا".

ويوصي شيفر باستخدام كمامة من القماش عندما يتمشى المرء في أجواء مفتوحة مثلا والاستعانة بكمامتين أو بأنواع متميزة من الكمامات مثل (كيه. إن 95) أو (إن 95) أو كمامتين عند الذهاب لأماكن العمل أو متاجر البقالة أو العيادات والمستشفيات.

وعند استخدام أكثر من كمامة، يوصي الدكتور تشارلز هولمز مدير مركز الابتكار في الصحة العالمية بجامعة جورجتاون بوضع الكمامة الأجود أولا ثم الكمامة الأقل جودة فوقها.. على سبيل المثال، ينبغي وضع الكمامة الجراحية فوق الكمامة كيه.إن 95، أو وضع الكمامة القماشية فوق الكمامة الجراحية.



ومع هذا، كانت أهم نصيحة قدمها هولمز هو أن يغطي المرء وجهه، أيا ما كان الشكل.

وقال: "أفضل كمامة هي تلك التي تضعها باستمرار على النحو المضبوط".