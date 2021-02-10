شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أطعمة تساعد فى تخفيف ألم التهاب المفاصل.. منها الشاى الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهاب المفاصل من الأمراض الشائعة بين الكثير من الناس، فإذا كنت تعاني من ألم التهاب المفاصل، فقد يساعدك تناول الأطعمة التي تحتوي على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات ومسكنات- جنبًا إلى جنب مع أي أدوية أو علاجات أخرى يوصي بها طبيبك، وبحسب ما قالت أخصائي التغذية بمستشفى كليفيلاند كلينيك أندريا دان، "البحث مستمر ، لكن العلماء وجدوا بالفعل أن بعض الأطعمة قد تقلل الالتهاب والألم المرتبطين بالتهاب المفاصل"، بحسب موقع "كليفيلاند كلينيك".

10 أطعمة لتخفيف ألم التهاب المفاصل1. الشاي الأخضر

من المعروف أن الشاي الأخضر غني بالمواد المغذية ومضادات الأكسدة ولديه القدرة على تقليل الالتهاب، وجدت الدراسات التي أجريت على الحيوانات أيضًا أنه يمكن أن يساعد في تقليل حدوث وشدة التهاب المفاصل الروماتويدي.

2. سمك السلمون والتونة والسردين والماكريل

هذه الأسماك غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية ، والتي وجدت الدراسات أنها يمكن أن تقلل الالتهاب وفقًا لمؤسسة التهاب المفاصل، يوصى بتناول هذه الأسماك مرتين أو أكثر في الأسبوع لحماية القلب وتقليل الالتهاب.

3. التوت والتفاح والرمان

التوت غني بمضادات الأكسدة وتلاحظ مؤسسة التهاب المفاصل أن التوت البري والتوت الأسود والفراولة والتوت البري كلها توفر قوة لمكافحة التهاب المفاصل ستحصل على فوائد صحية بغض النظر عما إذا كنت تأكلها مجمدة أو طازجة أو مجففة (بدون سكر مضاف)، لذا تأكد من تناول أنواع مختلفة من التوت على مدار الأسبوع.

يحتوي التفاح أيضًا على نسبة عالية من مضادات الأكسدة ومصدر جيد للألياف بالإضافة إلى ذلك يمكن أن تساعد في كبح شهيتك للوجبات الخفيفة غير الصحية.

الرمان غني بمادة "التانيس" الذي يمكنه محاربة التهاب المفاصل أضفها إلى السلطة أو قلبها مع الزبادي العادي للحصول على بعض الفوائد الإضافية.

4. الخضار

خذ خطوة إلى الأمام وقم بتضمين الخضار المضادة للالتهابات في نظامك الغذائي اليومي مثل القرنبيط والفطر وبراعم بروكسل والبروكلي سواء في صورة مجمدة أو طازجة. أضفها إلى القلي السريع أو السلطات أو كأطباق جانبية صحية.

في حين أن إجراء تغييرات كبيرة على نظامك الغذائي لن يحدث بين عشية وضحاها ، فإن إضافة مجموعة متنوعة من الأطعمة الصديقة لالتهاب المفاصل شيئًا فشيئًا سيساعدك في صحتك العامة ومدى إدارة ألم التهاب المفاصل لديك.

5. زيت الكانولا وزيت الزيتون

تخطي الزيت النباتي أو زيت الذرة وتوصل إلى هذين الصنفين اللذين يتمتعان بتوازن جيد بين أحماض أوميجا 3 وأوميجا 6 ، وكلاهما من الأحماض الدهنية الأساسية. لقد وجدت الدراسات أن عنصرًا في زيت الزيتون يسمى أوليوكانثال له خصائص مضادة للالتهابات ومن المعروف أنه مفيد بشكل خاص لصحة القلب أيضًا.

6. الزنجبيل والكركم

بفضل المواد الكيميائية الموجودة في هذه النباتات ، من المعروف أيضًا أن الزنجبيل والكركم لهما خصائص مضادة للالتهابات. كلاهما يستخدم على نطاق واسع في المطبخ الصيني والهندي علاوة على ذلك ، يمكن أن تساعد كميات صغيرة من الزنجبيل في تهدئة اضطراب المعدة.

7. المكسرات

جميع المكسرات غنية بالبروتين وقليلة الدهون المشبعة ولا تحتوي على كولسترول على عكس البروتينات الحيوانية. تناولها بمفردها أو أضفها إلى الزبادي المفضل لديك أو السلطة أو طبق صحي للحصول على دفعة إضافية من البروتين.

استبدال جزء من اللحم بربع كوب فقط من المكسرات يمكن أن يساعدك على تجنب الالتهاب الذي قد تتعرض له عند تناول اللحوم الحمراء.

على عكس اللحوم ، تعد المكسرات أيضًا مصدرًا جيدًا للألياف. اختر المكسرات غير المملحة للحد من كمية الصوديوم في نظامك الغذائي.

8. الحبوب الكاملة

من الكينوا إلى البرغل، هناك الكثير من التنوع للاختيار من بينها ودمجها في نظامك الغذائى، تضيف هذه الأصناف مغذيات وألياف إضافية لا يمكن أن توفرها إلا الحبوب الكاملة بشكل طبيعي.

9. الصلصة

الصلصة في نظامك الغذائي اليومي طريقة رائعة لزيادة تناولك لفيتامين ج والألياف أ ومضادات الأكسدة ، وذلك بفضل مزيجها الغني بالطماطم والبصل والخضراوات الأخرى.

10. الشيكولاتة الداكنة

الشيكولاتة الداكنة هي المفضلة الكلاسيكية ولكن لم يتم إجراء دراسات تحكم عشوائية واسعة النطاق للتوصية بحلوى الشيكولاتة الداكنة بأي كمية لتخفيف الالتهاب.

إذا كنت تستمتع بالشيكولاتة الداكنة ، فابحث عن 70٪ أو أعلى من محتوى الكاكاو (كلما زاد محتوى الكاكاو ، قلت كمية السكر في الشيكولاتة).