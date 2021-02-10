شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعانى من حساسية الأسنان؟ 5 أطعمة للوقاية منها المكسرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأسنان الحساسة مشكلة شائعة يعانى منها ملايين الأشخاص حول العالم، لذلك من المهم الحفاظ على صحة الأسنان لمنع التسوس والإصابة بمشاكل الفم الأخرى، وقد تُحدث الأطعمة الساخنة والباردة ألمًا وحساسية فى الأسنان أحيانًا، لذلك يجب الحرص على تناول الأطعمة المفيدة لحساسية الأسنان وتعمل على تهدئتها، وفقًا لما ذكره موقع " onlymyhealth".

إليك 5 أطعمة يجب تناولها لحساسية الأسنان: 1- الخضراوات

الهدف الرئيسى هو تجنب الأطعمة التى تضر بمينا الأسنان والخضراوات تساعد فى تحقيق هذا الغرض، خاصة التى تحتوى على نسبة عالية من الألياف لأنها تعمل على إنتاج المزيد من اللعاب فى الفم، ويصبح من السهل التخلص من المواد الضارة فى الأسنان، وتشمل الجزر والشمندر والبروكلى.

2- الحبوب الكاملة

الحبوب الكاملة منها الشعير والأرز البنى ودقيق الشوفان وغيرها غنية بالألياف وتلعب دورًا رئيسيًا فى إفراز اللعاب فى الفم الذى يزيل بدوره المواد الكيميائية من الأسنان.

3- المكسرات

تناول حفنة من المكسرات والبذور فى الصباح مثل الكاجو واللوز والجوز وما إلى ذلك لاحتوائها على فيتامينات ومعادن مفيدة لحساسية الأسنان، كما أنها غنية بالكالسيوم والبروتين وتحتوى على نسبة منخفضة من السكر، يجب عليك دائمًا مراعاة صحة الفم أثناء وضع خطة نظام غذائى لنفسك.

4- منتجات الألبان

استهلاك كمية جيدة من منتجات الألبان المختلفة الغنية بالكالسيوم والبروتين مثل الزبادى والجبن من أجل تهدئة حساسية الأسنان، مع مراعاة عدم إضافة أى سكريات.

5- الفاكهة

على غرار الخضراوات الغنية بالألياف يجب تناول الفاكهة مثل التفاح والموز للعناية بصحة الأسنان خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من حساسية الأسنان.