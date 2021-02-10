مشاكل الرضيع في الشهر الثالث

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 10 فبراير 2021 10:42 صباحاً -

الأشهر الأولى من حياة الطفل على قدر جمالها ومتعتها فإنها مليئة بما يجب علي الأم ملاحظته والانتباه إليه ؛ فالرضيع في الشهر الثالث له مشاكله وعلى الأم التعامل معها بحب وحرص وعناية، مع مراعاة اختلاف الأطفال في نموهم.. فقد يتأخر نمو طفلكِ عن طفل آخر في شيء ويسبقه في آخر وهكذا، لكن من المهم أن تعرفي مشاكل الرضيع في كل شهر على حدى..وعن الشهر الثالث للرضيع ومشاكله خاصة يتحدث الدكتور إبراهيم شكري استشاري طب الأطفال

مهارات الرضيع.. في الشهر الثالث

يستطيع التمدد والركل بساقيه حالة نومه على ظهره

في البداية قد تشعرين ان رعاية الطفل تشبه الدوامة التي لا نهاية لها من الرضاعة والحفاضات والتهدئة، ولكن سرعان ما تظهر علامات نمو طفلك وتطور مهاراته..وان علمتها أو توقعتها أدركت أين المشكلة!

المهارات الحركية. . رأس مولودك غير ثابتة في البداية وحركاته نفضية، ولكن سيستطيع مولودك في هذا الشهر رفع رأسه وصدره خلال الاستلقاء على بطنه، كما سيستطيع التمدد والركل بساقيه في تلك الوضعية.

السمع. سيكون رضيعك حساسًا تجاه مستويات الضوضاء، توقعي أن يبدأ في الاستجابة لنبرة صوتك بالابتسام والغرغرة ردًا عليك..وسيبدأ كذلك في الالتفات إلى اتجاه الأصوات.

الرؤية. من المحتمل أن يركز طفلك على وجهك، وخاصةً عينيك، أثناء الرضاعة...وسيفضل مولودك التطلع إلى الأنماط الواضحة ضمن خلفية من الألوان حادة التناقض أو الأبيض والأسود.

شاركي في نمو طفلك الرضيع

احرصي على وصف ماترينه لطفلك

حمل طفلك حديث الولادة يساعده على الشعور بالأمان والحماية والحب. اسمحي لطفلك الرضيع بإطباق يده على أصبعك الخنصر ولمس وجهك.

حديث الولادة يساعده على الشعور بالأمان والحماية والحب. اسمحي لطفلك الرضيع بإطباق يده على أصبعك الخنصر ولمس وجهك. التحدث بحرية. إن المحادثة البسيطة ترسي دعائم تطور اللغة. غني. اقرئي قصة بصوت مسموع... اطرحي أسئلة واستجيبي للهمهمة وأصوات الغرغرة التي يصدرها الطفل.

إن المحادثة البسيطة ترسي دعائم تطور اللغة. غني. اقرئي قصة بصوت مسموع... اطرحي أسئلة واستجيبي للهمهمة وأصوات الغرغرة التي يصدرها الطفل. احرصي على وصف ما ترين، والاستماع إلى المثيرات الحسية الموجودة في أرجاء البيت وعند التجول خارج البيت. وتذكري أن نبرة صوتك تعبر عن الأفكار والمشاعر جيدًا.

تغيير المواضع. احملي طفلك الرضيع بحيث يصبح وجهه لأعلى. وضعي طفلك على بطنه للتمتع باللعب تحت الإشراف الدقيق.

احملي طفلك الرضيع بحيث يصبح وجهه لأعلى. وضعي طفلك على بطنه للتمتع باللعب تحت الإشراف الدقيق. أمسكي بلعبة زاهية الألوان أو أصدري أصوات تجذب الانتباه لتشجيع طفلك الرضيع على رفع رأسه.

فسواء كان طفلك بحاجة إلى تغيير الحفاضة، أو لجلسة تغذية، أو لمجرد لمسة حنان، فيجب الاستجابة لذلك بسرعة.

علامات تأخر النمو الطبيعي للرضيع

تطور الحواس عند الرضيع في الشهر الثالث

مثل: لا يظهر أي تحسن في التحكم برأسه.

لا يظهر ردة فعل على الأصوات العالية.

لا يبتسم للناس ولا لصوتك.

لا يتبع الأجسام المتحركة بعينيه.

لا يلاحظ يديه... لا يمسك الأشياء ويحملها.

في أي من هذه الحالات، لا بد من اللجوء للطبيب.

تطور الحواس عند الرضيع في الشهر الثالث

الرضيع في الشهر الثالث يستطيع الاتصال جيدا بالعينين

الطفل في الشهر الثالث يستطيع: الاتصال جيدًا بالعينين والتعرف على الوجوه المألوفة. تتبع الأجسام المتحركة من مسافات أكبر

الابتسامة عند سماع صوتكِ أو صوت أحد المقربين إليه، والذين اعتادوا اللعب معه في الشهور السابقة من عمره.

المعدل الصحي لزيادة الوزن في الشهر الثالث بين 0.5 وكيلو جرام، والطول بين 2 و3 سنتيمتر.

طفلك الآن سيحاول تقليد الأصوات والحركات والتعبيرات، ويمكنه إطلاق الضحكة بصوت جميل ومبهج.

فضوله يزداد تجاه الأشياء، يريد مسكها واللعب بها. بإمكانه فتح وغلق يديه. زيادة ركلات القدمين والرغبة في التحرك تجاه الأشياء التي تجذبه.

الرغبة في قضاء فترات أكبر من اللعب والوقت المسلي

مشاكل الرضيع في الشهر الثالث

1 مشاكل في السمع

يستجيب لصوتك من خلال التبسم لك

في الشهر الثالث، سيكون طفلك حساساً لمستويات معيّنة من الضوضاء. توقعي أن يبدأ طفلك في الاستجابة لصوتك عن طريق التبسم لكِ، كما انه في هذا الشهر سوف يبدأ في التلفت نحو اتجاه الأصوات ولكن، في الشهر الثالث، وفي حال لم تلاحظي أيّ تفاعلاً من قبل طفلك الرضيع للأصوات، اعلمي أن هناك مشكلة في السمع . وهنا لا تترددي أبداً في أن تستشيري الطبيب.

2 عدم تتبع الأغراض بعينيه

يجب ان يتتبع الأعراض والأشخاص بزاوية 180 درجة

طفلك ربما بدأ في تتبع الأغراض أو الأشخاص بعينيه في الأسابيع السابقة، إلا أنه يجب أن يكون قادراً الآن على التتبع من خلال زاوية كاملة تبلغ 180 درجة الآن ، ولكنفي حال لم يقدر الطفل في الشهر الثالث من تتبع الأشياء والأشخاص، فمن المهم أن تستشيري طبيبه، يمكن أن تكون لديه مشكلة على مستوى النظر.

3 عدم القدرة على التركيز

قادر على التركيز

منذ الولادة حتى الشهر الثاني، تلاحظين أن طفلك غير قادرٍ على التركيز وتثبيت عينيه عند النظر إلى نقطة معيّنة. ولكن، عندما يبلغ الطفل شهره الثالث فمن الطبيعي أن يصبح قادراً على التركيز تماماً على كلّ ما يقع عليه نظره. إلّا انه وفي حال لم يتمكن من الوصول إلى هذه المرحلة من التطوّر، لا بدّ من أن تستشيري الطبيب...فهناك مشكلة!

4 إذا كان طفلك لا يأكل جيدًا أو لا يزداد وزنه

إن لم يزد الوزن استشيري الطبيب

إذا أمتنع طفلك عن تناول الحليب أو عن الرضاعة الطبيعية، أو ان الوزن لم يزداد خلال هذا الشهر، فلا تترددي من استشارة الطبيب. إن عدم تغذية الطفل الرضيع بالشكل الصحيح يمكن أن يؤثر سلباً على نموّه البدني والذهني ويجعله متأخراً عن الأطفال من نفس المرحلة العمرية.