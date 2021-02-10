أسباب ضعف المناعة عند الأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 10 فبراير 2021 10:42 صباحاً - يكتسب الطفل مناعته في شهوره الأولى من أمه، حيث يكتسب مناعة حتى الشهر السادس من العمر، ولذلك فلا يقدم له أي أدوية مثل المضادات الحيوية، وقد يعاني بعض الأطفال من نقص المناعة لعدة أسباب يستعرضها الدكتور عبد المنعم اليوسف، إستشاري الأمراض الباطنة كالآتي.

مناعة الطفل الرضيع

يكتسب المولود مناعته من الأم

تنتقل الأجسام المضادة من الأم إلى الجنين عن طريق المشيمة والحبل السري، مما يعني أن مناعة المولود تتكون وهو لا يزال في رحم أمه، وبالتالي فهو يستتمدها منها.

يحصل الرضيع على المناعة من حليب الأم عن طريق الرضاعة الطبيعية.

يحتوي حليب الأم على الأنترفيرون الذي يعتبر أقوى المضادات الطبيعية للفيروسات.

كما يحتوي حليب الأم على أجسام مضادة خاصة تعمل على حماية الأنسجة الداخلية لجسم الطفل مثل جدار المعدة والأمعاء، وكذلك الفم والقناة الهضمية.

أثبتت التجارب أن الطفل الذي يرضع رضاعة طبيعية يتعرض بنسبة أقل للإسهال والنزلات المعوية مقارنة بالطفل الذي يرضع رضاعة صناعية.

أسباب ضعف مناعة الرضع

يتعرض المولود لمرض المكورات التنفسية بسبب ضعف المناعة

الولادة المبكرة.

سوء تغذية الأم.

عدم الحصول على الرضاعة الطبيعية وخاصة بمجرد الولادة، حيث يحتوي حليب اللبأ أو المسمار على أجسام مضادة تحمي المولود.

يصاب الرضع بمرض المكورات الرئوية بسبب نقس المناعة، ويعد هذا المرض هو السبب الأكثر شيوعاً لوفيات الرضع حول العالم.

أسباب ضعف مناعة في سن الطفولة المبكرة

يصاب الطفل بسوء التغذية

إضافة السكر والحلويات لطعام الطفل.

تقديم الوجبات السريعة للطفل.

عدم تقديم وجبات غنية بالفواكه والخضروات.

تناول المشروبات الغازية بكثرة.

قلة النظافة الشخصية المتوفرة للطفل في بيئته.

إصابة الأطفال ببعض الأمراض المكتسبة والوراثية التي تسبب نقص المناعة.

نصائح لتقوية مناعة الأطفال

المناعة القوية تبدأ منذ مرحلة الرحم