كيف أعلم طفلي الكلام في عمر السنتين؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 10 فبراير 2021 10:42 صباحاً -

التواصل هو جزء هام من التعبير عما تريدين وما تحتاجين، والطفل في عمر السنتين قد يفتقد إمكانية التواصل بسبب عدم قدرته على الكلام. ووفقا للأخصائية النفسية فينيسا لويد فقد أوضحت في مقالة نشرت في جريدة The conversation

بلن الأطفال عموما يبدئون بإصدار الأصوات من عمر الستة أشهر ويلفظون أول كلمة لهم ما بين 12 و15 شهرا. واغلب الأطفال يحاولون الكلام من عمر 12 شهرا. في هذه المرحلة يبدئون بدمج الكلمات ومحاولة قول جملة بسيطة بعد عمر السنة والنصف.

لا داعي للقلق إن لم يتحدث طفلك وانتظري قليلا الى أن يصل عمر السنتين.

هذه النصائح ستساعدك على تعليم طفلك الكلام في عمر السنتين:

- علميه كلمات جديدة في كل يوم: كلما رأيت شيئا أو أمسكت بشيء فقولي لطفلك ما هو. أطلبي منه أن يعيد الكلمة بعدك حتى وإن لفظها بأسلوب خاطئ.

قولي لطفلك أسماء الاشياء

- أقرئي القصص لطفلك: قراءة القصص للطفل من عمر مبكر هي أفضل الطرق لتعليمه الكلام. فالقراء تساعد على نمو الدماغ وتحفزه على حفظ الكلمات والتعرف على مفردات جديدة.

اقرئي لطفلك القصص

- ساعدي طفلك على التعبير: لا تعطي طفلك ما يريد عندما يؤشر بيده بل اصبري وحاوريه كي يقول لك ما يريد بدلا من استخدام الإشارة.

اطلبي من طفلك الكلام بدلا من الاشارة

- تحدثي بوضوح: طفلك يقلدك ويتعلم منك، لذا تحدثي معه بكلمات واضحة وتجنبي السرعة.

- لا تعتمدي على التطبيقات: التطبيقات المتوفرة في الهاتف والأجهزة الإلكترونية لن تعلم طفلك الطريقة الصحيحة للمحاورة. لذا حاوريه وقللي من الاعتماد على الهاتف والتلفزيون.