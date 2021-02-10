الارشيف / صحة ورشاقة

لمحاربة كورونا.. أمريكا توافق على عقار "إيلي ليلي"

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن لمحاربة .. أمريكا توافق على عقار "إيلي ليلي" والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأربعاء 10 فبراير 2021

قالت شركة إيلي ليلي إن علاجها بالأجسام المضادة لمحاربة "كوفيد-19" حصل على موافقة إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية للاستخدام الطارئ.

 

وأظهرت بيانات تجربة في مرحلة متأخرة في يناير/ كانون الثاني أن العلاج المركب من اثنين من الأجسام المضادة ساعد في تقليل خطر دخول المستشفى والوفاة في مرضى "كوفيد-19" بنسبة 70 بالمئة.

 

وقالت الشركة إن العلاج سيكون متاحا على الفور.

 

وأضافت في بيان "هناك 100 ألف جرعة جاهزة على الفور وستتوفر 150 ألف جرعة إضافية خلال الربع الأول".

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا