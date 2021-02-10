لمحاربة كورونا.. أمريكا توافق على عقار "إيلي ليلي"

محمد الفلاح - الأربعاء 10 فبراير 2021

قالت شركة إيلي ليلي إن علاجها بالأجسام المضادة لمحاربة "كوفيد-19" حصل على موافقة إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية للاستخدام الطارئ.



وأظهرت بيانات تجربة في مرحلة متأخرة في يناير/ كانون الثاني أن العلاج المركب من اثنين من الأجسام المضادة ساعد في تقليل خطر دخول المستشفى والوفاة في مرضى "كوفيد-19" بنسبة 70 بالمئة.

وقالت الشركة إن العلاج سيكون متاحا على الفور.

وأضافت في بيان "هناك 100 ألف جرعة جاهزة على الفور وستتوفر 150 ألف جرعة إضافية خلال الربع الأول".