10 أسباب لرائحة الفم الكريهة.. منها التدخين وقصور عمل الكبد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت الدكتورة زهرة بافلوفا، أخصائية الغدد الصماء في روسيا، عن الأمراض التي تسبب ظهور رائحة الفم الكريهة.

ووفقا لها، قبل كل شيء يجب مراجعة طبيب الأسنان، لأن أمراض الغشاء المخاطي لتجويف الفم هي أكثر الأسباب انتشارا لرائحة الفم الكريهة.

وأرجعت بافلوفا ظهور رائحة الفم الكريهة للأسباب التالية..

1- التهابات تجويف الفم: تسوس الأسنان، التهاب اللثة (التهاب النسيج المحيط بالأسنان). التهاب اللثة التقرحي، التهاب الفم الهربسي (التهاب الغشاء المخاطي لتجويف الفم).

2- عدوى والتهابات في الجهاز التنفسي، توسع القصبات الهوائية.

3- التدخين.

4- قصور عمل الكبد (رائحة السمك).

5- الحماض الكيتوني السكري (رائحة الفواكه الحلوة)، من هذه التسمية يتضح أن هذه الرائحة تظهر في حالة تطور مرض السكري.

6- آزوتيميا (رائحة الأمونيا أو البول) سببها أمراض الكلى.

7- التهابات الغشاء المخاطي للمريء والمعدة والاثني عشرية.

8- متلازمة فرط نمو البكتيريا.

9- داء الارتداد المعدي المريئي Gastroesophageal reflux disease.

10- فتق الفرجة المريئية.