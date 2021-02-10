منظمة الصحة العالمية: "لا تثقوا بالمعلومات الأمريكية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شكك خبير من بعثة منظمة الصحة العالمية إلى ووهان الصينية للكشف عن منشأ فيروس كورونا بموثوقية المعلومات الأمريكية حول الوباء.

جاء ذلك إثر تعليقات من الخارجية الأمريكية، قالت إن إدارة جو بايدن تتطلع إلى التدقيق في بيانات تقرير منظمة الصحة العالمية حول منشأ كورونا.

وكتب بيتر دازاك العضو في البعثة في تغريدة: "لا تثقوا كثيراً بالمعلومات الأمريكية"، في إشارة إلى تصريحات أدلى بها متحدث باسم الخارجية، تجنب فيها تبني الاستنتاجات الأولى لخبراء منظمة الصحة العالمية بعد جولتهم في ووهان.

وأوضح بيتر بن إمبيرك رئيس الفريق الذي تقوده منظمة الصحة العالمية في مدينة ووهان للتحقيق في منشأ فيروس كورونا أن الخفافيش لا تزال مصدرا محتملا للفيروس وأن انتقال الفيروس عبر الأغذية المجمدة هو احتمال يتطلب مزيدا من البحث، لكنه استبعد تسرب الفيروس من أحد المختبرات الصينية.