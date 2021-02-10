كورونا "لبناني".. تحذير من تحور جديد للفيروس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذر طبيب لبناني من ظهور ما سماه متحور "كورونا اللبناني"، مرجعا هذا الأمر إلى "الانتشار المجتمعي العالي للفيروس".

وقال المدير العام لمستشفى الحريري الجامعي الدكتور فراس الأبيض إنّ "لبنان تصدّر العام الماضي عناوين الأخبار لعدة أسباب مؤسفة"، متسائلاً: "هل سيأتي هذا العام بعنوان آخر: متحور كورونا اللبناني؟".

وأضاف: "يوفر الانتشار المجتمعي العالي للفيروس بلبنان البيئة المثالية للتحور والتكيف، وقد أثبت فيروس كورونا قدرته الجيدة على ذلك".

وتابع في سلسلة تغريدات عبر "تويتر": "بالإضافة إلى ارتفاع معدل تفشي العدوى في المجتمع، لم يكن لبنان صارماً في إقفال حدوده، ويفتقد برنامجا محليا للمراقبة الجينية لفيروس كورونا. وفي ظل هذه الظروف، يسهل انتقال المتحورات الأخرى إلى البلد، وانتشارها دون أن يتم اكتشافها، مما يعطيها فرصة للتحور مع كل انتقال".

ولفت الأبيض إلى أن "المتحورات الجديدة يمكن أن يكون لها خاصيات مختلفة ويمكن أن يصبح الفيروس أكثر عدوى، أو أقل استجابة للقاح، أو أكثر أذية.. يمكن أن يكون لهذا عواقب وخيمة".

وأكد أنّه "إذا حدث ذلك، فستكون التداعيات بعيدة المدى، حيث أظهر الانتشار الواسع في العالم للمتحورات أنه لا يوجد بلد آمن ما لم تكن جميع البلدان آمنة.. لذلك من الضروري أن تحصل وزارة الصحة على الدعم الذي تحتاجه للحد من انتشار العدوى وتوسيع برنامج الترصد الوبائي الخاص بها".

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت، الثلاثاء، تسجيل 2879 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 324 ألفا و859، فيما وصل عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 3737 حالة.