شكرا لقرائتكم خبر عن 8 خطوات تساعدك على خفض الكوليسترول فى الدم والحفاظ على صحة قلبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفاع الكوليسترول بالدم من المشكلات الصحية التي تؤدى إلى مضاعفات خطيرة أبرزها أمراض القلب وتحدث نتيجة سوء التغذية وعدم ممارسة الرياضة وأنماط النوم السيئة والإجهاد المفرط، ولكن يمكن التحكم في مستوى الكوليسترول من خلال تغييرات نمط الحياة المناسبة، وفقا لتقرير لموقع time now news.

ووفقا للتقرير يعرض ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم لخطر متزايد للإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، وتعد خيارات نمط الحياة غير الصحية السبب الرئيسي لارتفاع الكوليسترول.

و الكوليسترول وهي مادة شبيهة بالدهون تساعد جسمك على بناء خلايا صحية وإنتاج الهرمونات من خطر الإصابة بأمراض القلب، وتم تحديد مستويات الكوليسترول الضار أو الكوليسترول الضار في الجسم كأحد عوامل الخطر الرئيسية لأمراض القلب، تشمل الحالات والعوامل الطبية الأخرى التي يمكن أن تسهم في الإصابة بأمراض القلب داء السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة والتدخين والنظام الغذائي السيئ.

خطوات لخفض كوليسترول الدم

عادة ما يكون ارتفاع الكوليسترول بسبب سوء التغذية وعدم ممارسة الرياضة وأنماط النوم السيئة والإجهاد المفرط، ولكن يمكن التحكم في مستوى الكوليسترول من خلال تغييرات نمط الحياة المناسبة، وإليك بعض النصائح التي اقترحها الطبيب لخفض الكولسترول السيئ بشكل طبيعي:

- تناول نظام غذائي غني بالألياف القابلة للذوبان: تمنع الألياف القابلة للذوبان بعض الكوليسترول الغذائي من التكسير والهضم. الأطعمة مثل دقيق الشوفان والحمص والفاصوليا والعدس والفاصوليا يمكن أن تخفض نسبة الكوليسترول في الدم.

- تقليل تناول الملح: على الرغم من أن الملح لا يلعب دورًا مباشرًا في زيادة الكوليسترول، إلا أنه يؤثر على ضغط الدم لدى الشخص مما قد يؤدي إلى الإصابة بسكتات دماغية. استبدل الأطعمة التي تتناولها بكميات قليلة من الصوديوم أو بدون أطعمة ملح.

- تناول الفواكه والخضراوات الطازجة: التفاح والموز والبرقوق والأعضاء والكمثرى تساعد في خفض نسبة الكوليسترول في الجسم. الفواكه والخضراوات هي المصادر المباشرة للألياف القابلة للذوبان. لذا أضف الكثير من الخضر إلى نظامك الغذائي.

- الإقلاع عن الكحول والتدخين: عندما يستهلك الشخص الكحول أو يدخن بانتظام ، يرتفع مستوى الكوليسترول الضار وينخفض ​​مستوى الكوليسترول النافع عند الإفراط في تناولها ، يمكن أن تزيد هذه العادات من خطر الإصابة بأمراض القلب ومستويات الدهون الثلاثية في أجسامنا.

- تجنب الأطعمة المهدرجة: الأطعمة الدهنية ، والتوابل ، والملونة ، والجبن ، والسكرية كل هذه الأطعمة ترفع مستويات الكوليسترول الضار وتقلل من مستويات الكوليسترول النافع في الجسم ، مما يؤدي إلى مشاكل في القلب.

- فقدان الوزن الزائد: إذا كنت فوق الوزن الطبيعي ، فهذا يعني أن مستويات الكوليسترول لديك قد تكون مرتفعة أيضًا عن طريق فقدان الوزن ، يقوم الشخص بخفض مستويات الكوليسترول .

- أضف الأوميجا 3/ السمك إلى نظامك الغذائي: قلل من اللحوم الحمراء وقم بتضمين الأسماك (السلمون والسردين والتونة) في نظامك الغذائي، لن يؤدي فقط إلى زيادة مستويات الأوميجا في جسمك ، ولكنه سيحمي قلبك عن طريق تقليل الدهون المشبعة في جسمك.

- تمرن بانتظام: كن نشيطا يساعد في زيادة مستويات الكوليسترول النافع في الجسم ويقلل من الدهون الثلاثية 20 دقيقة من التمارين الهوائية في اليوم يمكن أن تعزز ببطء مستويات الكوليسترول في الدم.

إلى جانب هذه النصائح ، حافظ على هدوئك وخالٍ من التوتر ، فكلما قلت مستويات التوتر لديك ، كان قلبك أفضل.