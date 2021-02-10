صحة ورشاقة

ما هي آخر مستجدات إصابات ووفيات كورونا في العالم؟

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأربعاء 10 فبراير 2021

أظهر إحصاء لرويترز أن ما يربو على 106.63 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و327626.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

 

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

 

الدول والمناطق                              إجمالي الوفيات                         عدد الإصابات المؤكدة

 

الولايات المتحدة                                465440                                          27166640

 

الهند                                               155158                                         10847304

 

البرازيل                                           232170                                        9548079

 

روسيا                                              77598                                          3998216

 

المملكة المتحدة                             112798                                         3959784

 

فرنسا                                            79423                                           3341365

 

إسبانيا                                          62295                                           2989085

 

إيطاليا                                          91580                                         2644707

 

تركيا                                           26900                                             2539559

 

ألمانيا                                        61849                                            2290022.

 

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

 

الدول وترتيبها                              عدد الوفيات                        عدد الإصابات

 

28- العراق                                  13134                                      632257  

 

34 - المغرب                               8424                                       476125

 

39 -                            6410                                       370987

 

40 - الأردن                               4385                                       336839

 

41 - الإمارات                           947                                        332603

 

43 - لبنان                              3677                                          321980

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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