كندا تستخرج 6 جرعات من كل قارورة من لقاح فايزر/بيونتيك

محمد الفلاح - الأربعاء 10 فبراير 2021

أجازت السلطات الصحية في كندا استخراج 6 جرعات من داخل القارورة الواحدة للقاح تحالف شركتي فايزر الأمريكية وبيونتيك الألمانية، وذلك بعد أن سمحت في البداية باستخراج خمس جرعات فقط.



وذكرت السلطات الصحية الكندية في مؤتمر صحفي من أوتاوا أمس الثلاثاء أن استخدام حُقن ذات مواصفات معينة سيُمكن العاملين في مجال الرعاية الصحية من استخراج جرعة إضافية من داخل كل قارورة من اللقاح، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء.

وقد تم إعطاء الجرعة الأولى من اللقاح إلى أكثر من 134 مليون شخص في كندا حتى أول أمس يوم الاثنين.