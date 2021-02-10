مدير "جونسون آند جونسون" يحذر من تحورات كورونا: قد نحتاج للتطعيم سنويا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف المدير التنفيذي لشركة "جونسون آند جونسون"، أليكس جورسكي، أن الناس قد يحتاجون إلى التطعيم ضد الإصابة بفيروس كورونا المستجد سنويا.

وفي مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، قال جورسكي إنه "لسوء الحظ، يمكن للفيروس أن يتحور بكل سريع".

وتابع "في كل مرة يتحور فيها، يكون الأمر أشبه بنقرة أخرى على الاتصال الهاتفي، إذا جاز التعبير، حيث يمكننا رؤية متغير آخر".

وأوضح أن أي طفرة أخرى "يمكن أن يكون لها تأثير على قدرتنا على صد الأجسام المضادة".

وفي الأسبوع الماضي، قالت شركة "جونسون آند جونسون" إنها طلبت من السلطات الصحية في الولايات المتحدة الإذن بجرعة واحدة من لقاح كوفيد- 19 للاستخدام في حالات الطوارئ، وأضافت أنها ستتقدم بطلب مماثل إلى السلطات الأوروبية في الأسابيع المقبلة.

وجاء طلب الشركة المصنعة للأدوية إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) في أعقاب تقريرها، الصادر في 29 يناير/ كانون الثاني، والذي قالت فيه إن اللقاح له نسبة فاعلية تبلغ 66% في الوقاية من الإصابات بكورونا المتوسطة منها والشديدة.

وفي وقت سابق من، الثلاثاء، قال المحقق الرئيسي المشترك لجنوب أفريقيا في تجربة لقاح "جونسون آند جونسون" إن جهة تنظيمية حكومية تعالج طلبًا لمنح اللقاح إذنًا للاستخدام في حالات الطوارئ.

وعلى عكس لقاحات كورونا التي أنتجتها فايزر وموديرنا، والتي تتطلب جرعتين، فإن "لقاح جونسون آند جونسون" يتطلب جرعة واحدة فقط، وبالتالي يسهّل الخدمات اللوجيستية لمقدمي الرعاية الصحية.

وقال جورسكي لشبكة "سي إن بي سي" إن الشركة "واثقة للغاية" من أنها ستحقق هدفها المتمثل في توصيل 100 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا إلى الولايات المتحدة، بحلول نهاية يونيو/ حزيران.

وقال أيضا إن شركته تواصل العمل على لقاح آخر من جرعتين لفيروس كورونا.